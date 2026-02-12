Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

El Gobierno de Trump anuncia el fin del despliegue masivo de agentes migratorios en Minnesota

Agencias
12/02/2026 17:54
El presidente de EEUU, Donlad Trump, este domingo, durante su intervención en la cumbre de la Asean
El presidente de EEUU, Donlad Trump
Vincent Thian (Efe)
 El 'zar' de la frontera de la Administración Trump, Tom Homan, anunció este jueves el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, durante el que dos estadounidenses murieron a manos de efectivos de la agencia ICE.

"Se lo he propuesto y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación llegue a su fin", explicó Homan sobre el fin de la denominada 'Operación Metro Surge' en una rueda de prensa en Minneapolis.

Según el zar, la campaña "ha dado los resultados satisfactorios" que el Gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales "para mejorar la coordinación".

"Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes", alegó Homan.

Desde que Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minnesota, dos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Pretti, murieron tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fallecimiento del segundo, mientras protestaba por las redadas de los agentes en la ciudad, la tensión entre los manifestantes y los efectivos federales escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército.

El anuncio del zar se produce dos semanas después de que el mandatario retirase del estado a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, que estaba a cargo de coordinar el operativo.

En su lugar destinó a Homan, que el 4 de febrero ya anunció la retirada de 700 agentes.

"Como dije en mi primera rueda de prensa hace un par de semanas, el presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión", apuntó.

Según Homan, desde que comenzó la Operación Metro Surge, se han llevado a cabo más de 4.000 arrestos.

Pese a que se pone fin al despliegue masivo, el zar avanzó que un "pequeño contingente de personal" permanecerá durante un tiempo en el estado para "transferir el mando y control completos a la oficina local"

