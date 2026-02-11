Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

El papa insta a construir "una nueva unidad" en Europa para superar tensiones

Efe
11/02/2026 11:13
El papa León XIV
El papa León XIV
EFE
El papa León XIV instó a "la construcción de una nueva unidad del continente europeo, para superar tensiones, divisiones y antagonismos religiosos y políticos", en un llamamiento durante su Audiencia General de los miércoles.

"En estos días recordamos a los santos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y patrones de Europa, padres del cristianismo, de la lengua y de la cultura de los pueblos eslavos. Volvamos a su obra apostólica —como exhortaba San Juan Pablo II— en la construcción de una nueva unidad del continente europeo", dijo el papa durante el saludo a los fieles de lengua polaca.

Al final de la audiencia, Robert Prevost explicó que acudirá este miércoles a la gruta de Lourdes en los Jardines Vaticanos y encenderá una vela, "signo de mi oración por todos los enfermos, a quienes hoy, Jornada Mundial del Enfermo, recordamos con especial afecto".

En su catequesis, el pontífice reflexionó sobre "la importancia de la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia" y observó´: "De hecho, vivimos rodeados de muchas palabras, ¡pero cuántas de ellas están vacías! A veces escuchamos también palabras sabias, pero que no tocan nuestro destino último".

"La Palabra de Dios, en cambio, satisface nuestra sed de significado, de verdad sobre nuestra vida", concluyó el pontífice.

