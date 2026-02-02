Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

¿Será más largo este invierno? Este es el vaticinio de la marmota Phil

Agencias
02/02/2026 17:03
La marmota Phil, en una imagen de archivo
La marmota Phil, en una imagen de archivo
EFE
La famosa marmota Punxsutawney Phil ha pronosticado este lunes que el invierno en Estados Unidos se prolongará seis semanas más, tras haber visto su sombra al salir de su madriguera en Gobbler's Knob, en Pensilvania.

El roedor ha cumplido con la tradición del Día de la Marmota, que desde 1887 convoca a multitudes en esta pequeña localidad situada a unos 100 kilómetros de Pittsburgh.

Según el ritual -que tiene un índice de acierto que apenas roza el 40 %-, si Phil ve su sombra al salir de su hogar en el tronco de un árbol, significa que el invierno continuará mes y medio más; de lo contrario, la primavera se adelantará.

A lo largo de sus 139 años de historia, Phil ha visto su sombra en 109 ocasiones, lo que convierte el pronóstico de un invierno largo en su predicción más frecuente.

La festividad, que tiene sus raíces en antiguas tradiciones agrícolas europeas, alcanzó fama mundial tras el estreno de la película 'Atrapado en el tiempo' ('Groundhog Day'), de 1993, protagonizada por Bill Murray.

Asimismo hoy fue el Día de la Marmota de Staten Island. Chuck, la marmota de Nueva York, también vio su sombra a primera hora del lunes, lo que significa seis semanas más de clima invernal

