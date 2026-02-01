La reapertura del paso de Rafah está aún en una fase "piloto" de preparativos

Paso de Rafah EFE

El Cogat, el brazo militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, informó de que realiza este domingo una "fase piloto" de "preparativos preliminares" en el paso de Rafah, que conecta Gaza con Egipto, y confirmó que aún no está operativo para el paso de palestinos.

En un comunicado enviado a EFE, el Cogat afirma que dicha "fase piloto inicial" se realiza "en coordinación con la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea (EUBAM), Egipto y todas las partes interesadas pertinentes".

En su nota, el organismo israelí asegura que el paso se abrió este domingo para el paso limitado de residentes "de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política", pero, acto seguido, añade que aún no pueden pasar por allí personas.

"Como parte de la fase piloto para la operación inicial del cruce, todas las partes involucradas están realizando una serie de preparativos preliminares para aumentar la disponibilidad para el pleno funcionamiento del cruce", dice la nota.

Por ello, el Cogat subraya que, en la práctica, "el paso efectivo de residentes en ambas direcciones comenzará una vez finalizados estos preparativos", cosa que no ha ocurrido aún.

Preguntado sobre si se estima que este domingo palestinos puedan entrar o salir a través de Rafah, el Cogat no respondió por el momento si será así.

150 gazatíes a la espera

El Ministerio de Sanidad de Gaza ya había anunciado a primera hora de este domingo no haber recibido ningún permiso ni indicación por parte de la Organización Mundial de Salud (OMS), con la que coordina la salida de pacientes del enclave palestino, para la evacuación que había prevista hoy de 150 palestinos por Rafah al exterior.

En total, según detalla Sanidad, para este domingo estaba prevista la salida de 150 gazatíes (50 pacientes y 100 acompañantes) por el cruce de Rafah, cerrado desde mayo de 2024.

"Por lo tanto, hoy no se realizará el viaje de ningún paciente, contrariamente a lo programado", concluye Sanidad.

"Parece que ningún paciente podrá salir hoy por el cruce de Rafah", confirmó a EFE una segunda fuente del mismo Ministerio.

El Ejército israelí había anunciado este viernes que el cruce de Rafah se reabriría este domingo tanto para la entrada como para la salida de personas, dando a entender que hoy ya estaría totalmente operativo.

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado.

Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica urgente.