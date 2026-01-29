Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

La Comisión Europea endurece su política de visados y la vincula a cooperación en retornos

Efe
29/01/2026 13:20
Unión Europea
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La Comisión Europea (CE) adoptó este jueves la primera estrategia de la Unión Europea (UE) en materia de visados que supone un endurecimiento a la hora de su concesión y lo vincula a diversos factores, como la cooperación en los retornos y readmisiones por parte de terceros países.

Esta estrategia también plantea la suspensión, denegación o restricción de visados a Estados que lleven a cabo acciones hostiles que socaven la seguridad de la UE, y pone el foco en la atracción de talento y la utilización de herramientas digitales avanzadas para su gestión.

"Con esta estrategia, estamos poniendo en orden Europa con fronteras más sólidas y retornos más efectivos", dijo el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, en rueda de prensa.

Uno de los pilares de este plan, explicó la Comisión, es el refuerzo de la seguridad de la UE con un control más estricto de los regímenes de exención de visados existentes "con el fin de garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado".

La UE mantiene acuerdos con diversos países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Japón o Corea del Sur para que sus connacionales puedan viajar al territorio Schengen sin la necesidad de un visado.

También se prevé un cambio en el artículo 25 bis, que vincula la política de visados a la cooperación de terceros países en la readmisión de migrantes irregulares, que permita a la UE adoptar medidas específicas en casos de falta de cooperación en retornos y readmisiones.

Entre estas posibles medidas restrictivas específicas se encuentra "la suspensión, denegación o restricción las solicitudes de visado en respuesta a acciones hostiles de terceros países que socaven la seguridad de la UE", así como el impulso de nuevas medidas para reforzar la seguridad de los documentos de viaje con el fin de luchar contra el fraude.

La estrategia también está orientada a la adopción de nuevas medidas para la atracción y retención de talento haciendo que lo que la CE denominó "viajes legítimos" sean "más fáciles, rápidos y predecibles para los turistas y viajeros de negocios".

Algunas de estas medidas son nuevos procedimientos digitales, entre ellos la simplificación y automatización parcial de los controles previos a la salida de viajeros exentos de visados a partir del cuarto trimestre de 2026, la creación de visados de entrada múltiple, y mejorar las condiciones para el talento, como el estudio de nuevas normas jurídicas para emprendedores, profesores o estudiantes.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

José Luis Ábalos

Ábalos opta por acogerse a la jubilación ante las dudas de poder cobrar indemnización del Congreso al dejar el escaño
EFE
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

A Coruña vuelve a estar en alerta roja tras tres días de 'tranquilidad'
Noela Rey Méndez
Nuevos Gadis de A Grela, en A Coruña

Así es el Gadis más grande de A Coruña, que ha abierto sus puertas en A Grela
Iván Aguiar
Instalaciones de Gestán Conteco

Gestán alcanza los 38,8 millones de euros de facturación y avanza en su nueva estrategia
Iván Aguiar