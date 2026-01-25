Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Siria abrirá dos corredores humanitarios tras la prórroga del alto el fuego con los kurdos

Efe
25/01/2026 12:14
Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco"
Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco"
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Ejército sirio se prepara para abrir dos corredores humanitarios en el norte del país, una medida que coincide con el anuncio de una la prórroga de 15 días del alto el fuego entre el Gobierno sirio y la alianza armada liderada por los kurdos de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD).

"El Ejército Árabe Sirio, en coordinación con las provincias de Al Hasaka (noreste) y Alepo (noroeste), se está preparando para abrir dos corredores humanitarios, que se anunciarán tan pronto como se completen los preparativos necesarios", informó la agencia oficial de noticias siria, SANA, citando al Ministerio de Defensa.

No obstante, no dio una fecha concreta para su inicio en un momento de calma tensa entre ambos bandos.

La medida se produce después de que se anunciara la extensión por 15 días del alto el fuego de cuatro días que se acordó el 20 de enero entre las FSD y fuerzas gubernamentales por los enfrentamientos intermitentes por control territorial que se han vivido durante el mes de enero en el noreste y noroeste del país.

A última hora de la noche del sábado, el Ministerio de Defensa anunció en un comunicado la "extensión del alto el fuego en todos los sectores de operaciones del Ejército sirio por 15 días, a partir de las 23.00 horas del 24 de enero".

El ministerio defendió que la prórroga se produce "en apoyo a la operación estadounidense para trasladar a prisioneros del Estado Islámico (EI) desde las cárceles de las FSD a Irak".

Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco".

"Nuestras fuerzas reafirman su compromiso con el acuerdo y su dedicación a su cumplimiento, lo cual contribuye a la distensión, la protección de la población civil y la creación de las condiciones necesarias para la estabilidad", señalaron las FSD.

Mientras, el Comité Central de Respuesta de Alepo, en coordinación con organizaciones de ONU, "está enviando un convoy de 24 camiones cargados con suministros médicos, de socorro y logísticos" en Kobane, ciudad en noreste de Alepo, informó SANA.

El pasado domingo, el Gobierno y los kurdosirios anunciaron un acuerdo para la integración de las áreas en manos de las FSD en las estructuras estatales después de dos semanas de enfrentamientos, pero la violencia continuó en varias zonas.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Galicia cierra un Fitur 2026 de record

Galicia hace doblete en Fitur 2026 y se corona como mejor stand y expositor sostenible
Redacción
La alta velocidad en Sri Lanka. Cien kilómetros en diez horas.

El Ojo Público | Los foteros no saben leer
Quintana
El papa León XIV procede a cerrar la Puerta Santa del Vaticano, este martes, durante la clausura del Jubileo

León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania y pide intensificar esfuerzos por la paz
EFE
El ideal gallego

Las Jornadas Lacónicas volverán a la hostelería de A Coruña del 6 de febrero al 8 de marzo
Redacción