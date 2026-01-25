Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

León XIV lamenta los "ataques continuos" en Ucrania y pide intensificar esfuerzos por la paz

Efe
25/01/2026 13:55
El papa León XIV procede a cerrar la Puerta Santa del Vaticano, este martes, durante la clausura del Jubileo
El papa León XIV procede a cerrar la Puerta Santa del Vaticano
Vatican Media (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El papa lamentó este domingo los "continuos ataques" en Ucrania, los cuales exponen a la población a las inclemencias del invierno, y advirtió de que la prolongación de las hostilidades "amplía la fractura entre los pueblos" y aleja la posibilidad de una "paz justa y duradera"

"También en estos días, Ucrania está siendo objeto de continuos ataques que dejan a poblaciones enteras expuestas al frío del invierno. Sigo con dolor lo que está sucediendo. Estoy cerca y rezo por quienes sufren", dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.

Y añadió que "la prolongación de las hostilidades, con consecuencias cada vez más graves sobre los civiles, amplía la fractura entre los pueblos y aleja una paz justa y duradera", por lo que instó a intensificar "aún más" los esfuerzos para poner fin a la guerra.

Durante su intervención, León XIV saludó a un grupo de jóvenes de la Acción Católica de Roma, a quienes agradeció su compromiso con la paz y destacó que su labor ayuda a los adultos a ver el mundo "desde otra perspectiva, la de la colaboración entre personas y pueblos diferentes".

"Sean activistas de paz en casa, en la escuela, en el deporte, en todas partes. Nunca sean violentos, ni con palabras ni con gestos, nunca", subrayó el pontífice, quien insistió en que "el mal se vence solo con el bien".

Finalmente, el papa pidió rezar por la paz en Ucrania y Medio Oriente, así como "en cada región donde, lamentablemente, se lucha por intereses que no son los de los pueblos".

"La paz se construye en el respeto de los pueblos", concluyó.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Galicia cierra un Fitur 2026 de record

Galicia hace doblete en Fitur 2026 y se corona como mejor stand y expositor sostenible
Redacción
La alta velocidad en Sri Lanka. Cien kilómetros en diez horas.

El Ojo Público | Los foteros no saben leer
Quintana
El ideal gallego

Las Jornadas Lacónicas volverán a la hostelería de A Coruña del 6 de febrero al 8 de marzo
Redacción
Los kurdosirios informaron que se alcanzó la prórroga "mediante mediación internacional", mientras "continúa el diálogo con Damasco"

Siria abrirá dos corredores humanitarios tras la prórroga del alto el fuego con los kurdos
EFE