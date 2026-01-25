Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Interceptan un narcosubmarino con varias toneladas de cocaína próximo a Azores

Efe
25/01/2026 15:42
Narcosubmarino de archivo
Agencias
Las autoridades portuguesas informaron este domingo de que han interceptado en alta mar, a cerca de 230 millas náuticas del archipiélago de Azores, una embarcación semisumergible proveniente de América Latina que transportaba "varias toneladas de cocaína".

La Policía Judicial (PJ) portuguesa explicó en un comunicado que localizaron el narcosubmarino en una operación realizada en los últimos días junto con la Marina y la Fuerza Aérea lusas y en colaboración con Estados Unidos y Reino Unido.

En la embarcación, en la que había cuatro ciudadanos extranjeros, estaban siendo transportados 300 fardos de cocaína, señaló la PJ, que no precisó el peso total.

La interceptación del semisumergible, añadió el cuerpo policial, se produjo "en condiciones de extrema dificultad y peligrosidad, derivadas de la actual adversidad de las condiciones meteorológicas".

Esta operación, bautizada como 'Adamastor', fue desarrollada tras una "estrecha" colaboración de la PJ con la británica la National Crime Agency (NCA) y, por parte de Estados Unidos, con la agencia antidroga DEA y la Joint Interagency Task Force South (JIATF South).

Las diligencias se desarrollaron en el marco de los trabajados del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N), con sede en Lisboa y que está integrado por Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, España, Países Bajos, Portugal y Reino Unido, para cooperar en la lucha antidroga por mar y aire.

La PJ precisó que prosigue la investigación en Portugal en articulación con las autoridades socias de otros países.

