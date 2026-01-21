Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Trump: "Europa no avanza en la dirección correcta"

Efe
21/01/2026 15:30
Donald Trump en Davos
Donald Trump en Davos
EFE
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en Davos que "Europa no avanza en la dirección correcta" durante su discurso en el Foro económico.

Trump dijo que Europa debe "corregir su dirección" y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos, y que si, por el contrario, los norteamericanos avanzan los europeos los seguirán, en un esfuerzo de vincular los intereses comunes a ambos lados del Atlántico pese a las tensiones a propósito de Groenlandia.

El mandatario criticó la "sabiduría convencional" que ha dominado Estados Unidos y Europa que ha llevado a un aumento del gastos público y "inmigración masiva sin control y infinidad de importaciones extranjeras".

"Amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta", insistió el mandatario, que recordó sus raíces europeas frente a la élite trasatlántica congregada en Davos.

Trump criticó políticas de energías renovables, el bajo gastó de defensa en la OTAN y dijo que la única manera de conseguir cosas es esa alianza es usar "excesiva fuerza", pero aseguró que "no lo voy a hacer".

