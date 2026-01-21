Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Estados Unidos anuncia una visita de Delcy Rodríguez a Washington

Agencias
21/01/2026 17:33
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez
EFE
 La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto visitar Washington tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca, sin detallar fechas o agenda de la líder chavista.

El anuncio sobre el viaje de Rodríguez se produce días después de una reunión entre Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a la que el mandatario estadounidense ha excluido de momento del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

En su lugar, Trump ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización.

Sin embargo, este martes el republicano afirmó que podría "involucrar" de alguna manera a Machado en el futuro de Venezuela y declaró que era una mujer "increíble" que "hizo algo extraordinario", en referencia al gesto de la activista, que le obsequió la medalla de su Premio Nobel de la Paz durante su visita a la Casa Blanca.

"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", dijo Trump en la misma rueda de prensa, donde agregó que ha estado "trabajando muy bien" con la nueva Administración de Rodríguez y aseguró que la exvicepresidenta de Maduro ha liberado a "muchos presos políticos".

El mismo día del encuentro entre Trump y Machado, el pasado jueves, la presidenta encargada venezolana se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe con quien abordó temas de seguridad y oportunidades de cooperación económica en un esfuerzo por acercar posiciones.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del Gabinete de Trump que visita Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

Rodríguez ha dicho que si le tocara visitar Washington como líder de Venezuela lo haría "de pie, caminando, no arrastrada".

Machado, por su parte, ha asegurado que la gobernante chavista no representa al pueblo de su país, afirmó que el Gobierno interino venezolano está "haciendo parte del trabajo sucio" de "esta fase compleja", y aseguró confiar en que habrá una "transición ordenada" en Venezuela. 

