El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Trump se apoya en la IA para alentar su ofensiva sobre Groenlandia antes de llegar a Davos

Efe
20/01/2026 13:43
Trump publica imagen creadas con IA para simular su conquista de Groenlandia
Trump publica imagen creadas con IA para simular su conquista de Groenlandia
EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump, llega al Foro Económico de Davos con la anexión de Groenlandia como principal objetivo. Una foto generada por inteligencia artificial muestra en sus redes a la isla ya como estadounidense, y sus distintos mensajes insisten en que es imperativo que Washington se haga con su control.

Su red social, Truth Social, fue este martes de nuevo el altavoz con el que el líder republicano dejó constancia de sus ambiciones. En la imagen aparece plantando la bandera estadounidense flanqueado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y por el vicepresidente, JD Vance.

"Groenlandia, territorio estadounidense", añade un cartel clavado en el suelo rocoso, con 2026 como fecha en vigor. El líder republicano inició hace justo un año su segundo mandato y en las últimas semanas ha centrado su agenda en "liberar" a la isla de la supuesta amenaza que presentan sobre la misma China y Rusia.

Su discurso en Davos está previsto para este miércoles a las 14.30 hora local (13.30 GMT), pero el mandatario adelantó hoy que en ese foro mantendrá una reunión con las "distintas partes" sobre Groenlandia.

Así lo dijo al señalar de nuevo en Truth Social que había mantenido una "muy buena conversación telefónica" al respecto con el secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte. Groenlandia "es imperativa" para la seguridad estadounidense y mundial, apunta Trump, según el cual "no hay vuelta atrás".

En esa misma plataforma filtró la captura de un mensaje atribuido a Rutte en el que este último le dice estar comprometido a encontrar "una solución" y le asegura que utilizará también sus distintos compromisos mediáticos para ensalzar su labor en Ucrania o Gaza.

Menos comprensivo parece mostrarse el presidente francés, Emmanuel Macron. "No entiendo qué estás haciendo en Groenlandia", le comenta en un mensaje privado filtrado también por Trump en su red y del que el Elíseo ha confirmado su veracidad.

En ese intercambio Macron le propone celebrar el jueves en París una cumbre del G7, a la que podría invitar a Rusia, cuando están a punto de cumplirse cuatro años de su guerra en Ucrania, así como a ucranianos y daneses.

Ese eventual encuentro llegaría precedido de un nuevo foco de tensión entre ambos mandatarios: Trump acaba de amenazar con aranceles del 200 % al vino y al champagne francés si Macron mantiene su rechazo a formar parte de su Junta de la Paz para Gaza.

El líder estadounidense cargó hoy también contra el Reino Unido, calificando de "GRAN ESTUPIDEZ" que el Gobierno británico haya acordado entregar la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, algo que en su opinión refuerza la necesidad de que Washington se haga con Groenlandia.

Trump no olvidó tampoco este martes al otro gran protagonista de su política internacional reciente: Venezuela.

En otra imagen generada por inteligencia artificial, aprovecha la foto de una reunión real que celebró en agosto en la Casa Blanca con algunos de los principales líderes europeos para incluir en esa cita en el Despacho Oval un mapa en el que el territorio estadounidense se extiende a Canadá y Venezuela.

"Pongámoslo de esta manera: va a ser un Davos muy interesante", ha dicho esta semana a la prensa sobre esa cumbre política y económica en Suiza que se extiende hasta el 23 de enero, pero que tiene puestas todas las miradas en su presencia y palabras.

