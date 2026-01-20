Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Trump asegura que "ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN" que él

Agencias
20/01/2026 19:58
Donald Trump, presidente de Estados Unidos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que "ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN", en un mensaje en redes sociales dirigido a países miembros de la Alianza Atlántica, a varios de los cuales ha amenazado con imponer aranceles por enviar tropas a Groenlandia y no apoyar sus planes de anexionar la isla.

"Ninguna persona ni ningún presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera llegado, ¡ahora mismo no existiría la OTAN! Habría quedado relegada al olvido de la historia. ¡Triste, pero cierto!", escribió el republicano en un breve mensaje en su red social Truth Social.

El pasado sábado Trump anunció que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, que han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ártico ante las amenazas de Washington, deberán pagar un arancel del 10 % sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos a partir de febrero y que desde el 1 de junio el gravamen se incrementará al 25 %.

Los líderes europeos han reaccionado con gran enfado a las palabras del republicano, que desde que retornó al poder, hace hoy justo un año, ha insistido en que EE.UU. necesita hacerse con el control de Groenlandia por motivos de seguridad nacional.

En las últimas semanas, Trump ha incrementado la dureza de sus mensajes afirmando que quiere comprar la isla, territorio autónomo que depende de la corona danesa, y que Washington se hará con Groenlandia "por las buenas o por las malas".

Tras el mensaje del presidente estadounidense del fin de semana, se han incrementado las llamadas desde la Unión Europea (UE) para que se suspenda la ratificación del acuerdo comercial suscrito con Washington el pasado verano, que es fruto de los aranceles impuestos por Trump, o que los Veintisiete recurran al instrumento anticoerción del bloque comunitario, también conocido como la "bazuca" comercial.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El Club Balonmán Culleredo es una de las entidades que recibe ayudas

Rioboo garantiza que las entidades locales recibirán ayudas pero que la legalidad obliga a atenerse a los plazos
Fran Moar
Instante de la jornada en Carral

La Policía Local de Carral imparte una sesión de educación vial
Redacción
Álvaro Victoriano, ayer en el Bar 23 con la tapa ganadora del concurso Picadillo, el premio y su compañero Nolkis

La albóndiga nacida en Paiosaco que 'vale' 1.000 euros
Guillermo Parga
Puestos de pescado en la plaza de Lugo

La semana más dura para los puestos de pescado en los mercados de A Coruña: una huelga y una alerta roja
Lara Fernández