El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

El diseñador italiano Valentino muere en Roma a los 93 años

Agencias
19/01/2026 18:49
Valentino Garavani, en una imagen de archivo
Valentino Garavani, en una imagen de archivo
EFE
El célebre diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", señala el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti, publicado en sus redes sociales.

La nota indicó que el velatorio tendrá lugar en Roma los próximos miércoles y jueves, y el funeral el viernes en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri Roma, a las 11:00 (10:00 GMT)

