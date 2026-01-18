Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Seguro y Ventura irán a la segunda vuelta en las elecciones en Portugal

Agencias
18/01/2026 22:59
Antonio Jose Seguro atiende a los medios de comunicación
Antonio José Seguro atiende a los medios de comunicación
EFE
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif

El exministro y exlíder socialista António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en la segunda vuelta, el próximo 8 de febrero, con el 92,61 % de los votos escrutados en la primera ronda electoral disputada este domingo.

Según el escrutinio, Seguro obtiene el 30,53 % de los sufragios, seguido de Ventura, con el 24,59 %.

Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15,04 % de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, seguido del comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras 10 años en la Jefatura de Estado.

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Los últimos espectadores del cine, este domingo por la noche

La última proyección de Espacio Coruña, el cine más “familiar”
Lara Fernández
Accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

Más de veinte muertos tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España
Agencias
Un sanitario do Sergas vacina a un home dentro do ensaio Sincigal esta fin de semana

A Xunta adxudica a plataforma para a xestión da medicina xenómica
EFE
Urgencias Chuac

Liberada una persona tras un choque entre un camión y un turismo en Bergondo
Redacción