Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Portugal elige al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa

Efe
18/01/2026 11:35
Elecciones en Portugal
Elecciones en Portugal
EFE
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo en las elecciones presidenciales en el país ibérico para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en la Jefatura de Estado.

La jornada de votación se inició en los centros electorales de Portugal continental y de Madeira a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y se prolongará hasta las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo hará sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Estas son las claves del día:

Los candidatos

Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar, ya que fueron impresas antes de la decisión de la corte.

Los once postulantes a la Presidencia confirmados son: el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, el eurodiputado João Cotrim de Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

A ellos se suman una única mujer, la excoordinadora del Bloco de Esquerda y eurodiputada Catarina Martins, el sindicalista André Pestana, el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto, el dirigente comunista António Filipe, el pintor Humberto Correia y el músico Manuel João Vieira.

Más que posible segunda vuelta

Casi todos los sondeos realizados en las últimas semanas coinciden en que ningún candidato logrará hoy más de la mitad de los votos, que son los necesarios para proclamarse ganador este domingo, por lo que será necesaria una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días que con toda probabilidad será el 8 de febrero.

Esta circunstancia se ha dado una sola vez en democracia, en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó en una segunda ronda muy reñida frente al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral.

Los favoritos

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que Ventura quedaría hoy primero, seguido por Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Sin embargo, han sido muchos los sondeos publicados en las últimas semanas, la mayoría realizados con menos de 1.000 encuestados, lo que no son muestras significativas, que han dado diferentes favoritos como Marques Mendes o Cotrim de Figueiredo.

La figura del presidente

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas.

Entre otros poderes puede promulgar o vetar leyes, disolver el Parlamento, convocar elecciones, nombrar al primer ministro, declarar la guerra en caso de agresión efectiva o inminente (a propuesta del Gobierno), declarar el estado de sitio o de emergencia, nombrar a los embajadores y garantizar la unidad del Estado.

¿Cuántos presidentes ha tenido Portugal?

Desde la implantación de la República en Portugal en 1910, ha habido 20 presidentes, siendo Manuel de Arriaga el primero.

Tras la caída de la dictadura salazarista con la Revolución de los Claveles de 1974, ha habido siete: António de Spínola (1974), Francisco da Costa (1974-1976), António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006) y Aníbal Cavaco Silva (2006-2016) y Marcelo Rebelo de Sousa, que asumió funciones en 2016 y concluye ahora su segundo mandato.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Ensayo vacuna virus sincitial en el Chuac

A Coruña lidera la participación en el estudio de la vacuna contra el virus sincitial
EP
Escultura Diego González Rivas

Un regalo de cartón que cobra vida: el sorprente obsequio a Diego González Rivas
Belen Cebey
El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a todos sus barones durante el acto de presentación de la 'Declaración de Zaragoza'

Los barones del PP firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica
EFE
Donald Trump

El primer año de Trump: un ataque "sin precedentes" a los migrantes en EE.UU.
EFE