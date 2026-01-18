Portugal elige al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa

Elecciones en Portugal EFE

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas este domingo en las elecciones presidenciales en el país ibérico para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en la Jefatura de Estado.

La jornada de votación se inició en los centros electorales de Portugal continental y de Madeira a las 8.00 hora local (misma hora GMT) y se prolongará hasta las 19.00 hora local (misma hora GMT), mientras que en Azores lo hará sesenta minutos más tarde por encontrarse en un diferente huso horario.

Estas son las claves del día:

Los candidatos

Cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son once los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar, ya que fueron impresas antes de la decisión de la corte.

Los once postulantes a la Presidencia confirmados son: el líder de ultraderecha André Ventura, el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro, el eurodiputado João Cotrim de Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).

A ellos se suman una única mujer, la excoordinadora del Bloco de Esquerda y eurodiputada Catarina Martins, el sindicalista André Pestana, el cofundador del partido ecologista Livre Jorge Pinto, el dirigente comunista António Filipe, el pintor Humberto Correia y el músico Manuel João Vieira.

Más que posible segunda vuelta

Casi todos los sondeos realizados en las últimas semanas coinciden en que ningún candidato logrará hoy más de la mitad de los votos, que son los necesarios para proclamarse ganador este domingo, por lo que será necesaria una segunda vuelta en un plazo máximo de 21 días que con toda probabilidad será el 8 de febrero.

Esta circunstancia se ha dado una sola vez en democracia, en 1986, cuando el socialista Mário Soares triunfó en una segunda ronda muy reñida frente al demócrata-cristiano Diogo Freitas do Amaral.

Los favoritos

La encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para los medios RTP, Antena 1 y Público, publicada el martes, indica que Ventura quedaría hoy primero, seguido por Seguro, aunque en una segunda vuelta este último sería primero.

Sin embargo, han sido muchos los sondeos publicados en las últimas semanas, la mayoría realizados con menos de 1.000 encuestados, lo que no son muestras significativas, que han dado diferentes favoritos como Marques Mendes o Cotrim de Figueiredo.

La figura del presidente

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas.

Entre otros poderes puede promulgar o vetar leyes, disolver el Parlamento, convocar elecciones, nombrar al primer ministro, declarar la guerra en caso de agresión efectiva o inminente (a propuesta del Gobierno), declarar el estado de sitio o de emergencia, nombrar a los embajadores y garantizar la unidad del Estado.

¿Cuántos presidentes ha tenido Portugal?

Desde la implantación de la República en Portugal en 1910, ha habido 20 presidentes, siendo Manuel de Arriaga el primero.

Tras la caída de la dictadura salazarista con la Revolución de los Claveles de 1974, ha habido siete: António de Spínola (1974), Francisco da Costa (1974-1976), António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006) y Aníbal Cavaco Silva (2006-2016) y Marcelo Rebelo de Sousa, que asumió funciones en 2016 y concluye ahora su segundo mandato.