El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Heredero del sha de Irán pide "presión" al régimen iraní y propone un plan de transición

Efe
16/01/2026 19:33
Reza Pahlaví, el heredero del sha de Irán
Reza Pahlaví, el heredero del sha de Irán
Efe
El heredero del sha de Irán, Reza Pahlaví, apeló este viernes en una comparecencia en Washington a la solidaridad internacional y pidió más "presión" sobre las autoridades iraníes para acelerar el "colapso" del régimen y ayudar al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la democracia.

"El pueblo de Irán está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Ahora es el momento de que la comunidad internacional se una a ellos plenamente", declaró Pahlaví.

El heredero iraní, exiliado en Estados Unidos desde 1979 cuando se produjo la caída de la Monarquía que encabezó su padre el sha Mohamed Reza Pahlaví, aseguró que "ayudar a los manifestantes no requiere el despliegue de tropas extranjeras. El pueblo iraní ya está en las calles".

Pahlaví se pronunció sobre la necesidad de un ataque selectivo contra la Guardia Revolucionaria como medio para debilitar al régimen.

En este sentido, apuntó a la existencia de movimientos de miembros de las fuerzas de seguridad que estarían dirigiéndose a él, en privado y de manera discreta, preparando una campaña de deserción.

Pahlaví detalló algunas de las vías que, en su opinión, resultan esenciales para debilitar al régimen, como el bloqueo de los activos económicos de los líderes religiosos iraníes y la necesidad de romper el cerco a las comunicaciones que mantiene en un apagón informativo a los ciudadanos del país persa.

Por último, el heredero del sha aprovechó su comparecencia para proponer un plan de transición que se implementaría en los primeros cien días tras la caída del régimen para restaurar la confianza económica y los servicios esenciales y que estaría respaldado por líderes empresariales.

Después de esta fase, según la propuesta de Pahlaví, se llevaría a cabo un proceso constitucional bajo observación internacional, que culminaría en unas elecciones libres y justas en Irán y la decisión de si el país opta por una república o una monarquía democrática con un primer ministro.

En la comparecencia, y preguntado por sus conversaciones con funcionarios estadounidenses, Pahlaví no aportó detalles sobre las conversaciones ya que es un "momento delicado", pero aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, "es un hombre de palabra y apoyará al pueblo iraní".

Trump se ha negado a dar un apoyo explícito o reunirse con Pahlaví, aunque según medios locales, el enviado del presidente para procesos de paz, Steve Witkoff, se vio recientemente con él, mientras que el senador republicano Lindsey Graham ha mostrado un apoyo directo a que Pahlaví dirija la transición desde el régimen de los ayatolá.

