Continúan los incendios en la Patagonia argentina y hay diez provincias en alerta Efe

Diez provincias argentinas se encuentran desde este viernes en alerta por peligro de incendios, mientras que en Chubut (Patagonia) las llamas han afectado ya a más de 20.000 hectáreas, con varios focos controlados y uno aún activo.

La Agencia Federal de Argentina ha alertado sobre peligros de incendios en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de La Pampa y las cuyanas San Juan, Mendoza, San Luis.

También hay riesgo de incendios en el sur de Córdoba, ubicada al centro del país, y en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Los incendios en Chubut comenzaron a principios de enero y ya han dañado más de 20.000 hectáreas de territorio patagónico.

Allí, un foco de fuego en el Parque Nacional Los Alerces todavía permanece activo y es combatido por 149 brigadistas, mientras que por el momento no se ha podido determinar el número de hectáreas afectadas.

El principal foco se inicio el pasado 5 de enero en Puerto Patriada, cerca de las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, y afectó unas 14.000 hectáreas de bosque nativo e implantado, arbustos y matorrales, además de viviendas e infraestructura.

Ese incendio ya se encuentra contenido gracias a las precipitaciones que se registraron el miércoles, que colaboraron con el operativo desplegado por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, en el que trabajaron más de 500 personas.

Otros tres focos de fuego en Chubut ya han sido controlados o contenidos.