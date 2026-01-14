Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

León XIV ya tiene su mosaico en la basílica de San Pablo Extramuros

Efe
14/01/2026 17:31
León XIV
León XIV
EFE
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Taller de Mosaicos del Vaticano mostró este miércoles al papa León XIV el mosaico con su rostro que será colocado en la basílica de San Pablo Extramuros, según la tradición que acompaña la elección de cada pontífice.

Poco más de ocho meses después de la elección, el 8 de mayo, el Estudio de Mosaicos del Vaticano ha completado el mosaico de 137 centímetros de diámetro, elaborado con esmaltes vítreos y oro.

Los azulejos se crearon mediante la antigua técnica del mosaico cortado y se fijaron con el tradicional estuco al óleo del Vaticano, informó la Fabrica de San Pedro, el organismo que se encarga de la supervisión de las obras del patrimonio de la Santa Sede.

La ejecución de la obra se inició con un boceto pictórico del artista Rodolfo Papa, un óleo sobre lienzo de las mismas dimensiones que el tondo del mosaico, explicaron.

La obra se colocará luego en el espacio junto al retrato del papa Francisco, en la nave derecha de la basílica, a una altura aproximada de 13 metros. El boceto pictórico se conservará, junto con toda la serie de retratos de los pontífices.

En la basílica de San Pablo de Extramuros se conservan los retratos de los papas en su interior, desde el primero, San Pedro, colocados sobre la cornisa de la nave y las naves laterales del crucero.

El primero de los tondos -obras artísticas en forma circular- que representa al apóstol Pedro, se encuentra en lo alto del crucero, a la derecha del ábside. El último, siempre iluminado, es el del papa actual donde se coloca también el nombre en latín con la fecha de inicio de pontificado y se deja libre debajo espacio para la de la muerte.

La mayor parte de estos retratos fueron realizados por decoradores y verdaderos artistas especializados, que prestaron su trabajo y habilidad a la Fábrica de Mosaicos del Vaticano, con excepción de algunos que fueron trabajados en Venecia.

Para crear los retratos de los pontífices del pasado lejano, en algunos casos se dio rienda suelta a la imaginación ya que no existen documentos sobre cuál era su imagen. Esta extensa serie de mosaicos se inició durante el pontificado de León Magno (440-461) en el siglo V y continuó en 1847 durante el papado de Pío IX (1846-1878).

De este modo, es posible para quienes frecuentan esta basílica admirar los rostros de los 267 papas, de los cuales más de ochenta se convirtieron en santos.

Se dice que el espacio para los mosaicos de futuros pontífices en la basílica es limitado: cuentan antiguas profecías que, cuando no se puedan colocar más, será el final de la Iglesia católica o incluso del mundo.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un encuentro este domingoen la Casa Blanca

Trump suspende la emisión de visados para 75 países, incluidos Brasil, Colombia y Rusia
EFE
Vehículos acumulados por la dana en una calle de la localidad valenciana de Alfafar

El secretario de Presidencia avisó a Mazón a las 19.25 horas: "Va a haber un huevo de afectados"
EFE
El ideal gallego

Detenida al ser sorprendida en un control con cien gramos de hachís en el sujetador
EFE
El ideal gallego

La reserva de los embalses gallegos se sitúa por encima del 60%
EP