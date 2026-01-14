Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Lecornu supera la moción de censura presentada por la izquierda en Francia

Agencias
14/01/2026 18:34
Lecornu afontó este miércoles una moción de censura
Lecornu afontó este miércoles una moción de censura
EFE
 El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este miércoles la moción de censura presentada por la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) por la postura considerada tibia del Ejecutivo francés en contra del tratado entre la UE y Mercosur.

Apenas 256 diputados, de los 288 necesarios, votaron la moción de censura contra el Ejecutivo, que todavía tiene pendiente otra, esta vez de la extrema derecha, que tiene menos posibilidades de progresar, puesto que no contará con el respaldo de LFI.

Los dos principales grupos de oposición habían presentado estas mociones de censura al considerar que el Ejecutivo francés y su presidente, Emmanuel Macron, no habían hecho todo lo posible por frenar el acuerdo con Mercosur, que cuenta con el rechazo unánime de los grupos políticos franceses y una fuerte oposición de los agricultores, expresada en manifestaciones callejeras.

Pero estas iniciativas contaban con pocas opciones de progresar al no tener el apoyo de los socialistas y de la derecha moderada, que se unieron a la coalición 'macronista' para mantener al Ejecutivo.

Lecornu gana así tiempo y sale algo reforzado al mostrar que existe una mayoría en la cámara baja sobre la que puede ir apoyando su acción, sobre todo, la búsqueda de un presupuesto para 2026, su prioridad legislativa.

Aunque este punto parece todavía complicado por las grandes diferencias entre los diferentes grupos políticos, tanto entre socialistas y conservadores como dentro de la coalición 'macronista'.

El primer ministro acusó a la oposición de presentar estas mociones de censura para retrasar los debates sobre el presupuesto y les dijo que lo hacían basándose "en la calumnia".

"La posición de Francia es el rechazo total a la firma del tratado", reiteró Lecornu, que pidió no engañar a los agricultores que temen por el futuro de sus explotaciones si sale adelante el acuerdo con Mercosur.

Frente a los que le acusaron de no haber usado todo el peso de Francia en la UE para frenar un tratado que la presidenta de la Comisión, Ursula von del Leyen, tiene previsto ratificar la semana próxima, Lecornu aseguró que la pelota está ahora en el tejado del Parlamento Europeo.

Por ello, pidió "unidad" de los diferentes grupos para que esa cámara presente un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE, el único que puede paralizar la entrada en vigor del tratado.

"Solo lo detendría un recurso del Parlamento Europeo. No les hagan creer a los agricultores cosas falsas", dijo el primer ministro.

Además, alertó del riesgo de inestabilidad que suponen los ataques permanentes al Gobierno en el actual complejo contexto internacional: "Votar una moción de censura en este momento tendría un impacto que pagaría el pueblo francés", aseguró.

La portavoz de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, acusó al Gobierno de "capitular ante Ursula von der Leyen" y denunció el arresto de varios agricultores en las protestas en lo que consideró "una represión sin piedad para defender los intereses del dinero".

La diputada ultraderechista Hélène Laporte, por su parte, acusó a Macron de mantener "una posición contradictoria" y de no utilizar todos los instrumentos a su alcance para bloquear el acuerdo con Mercosur, incluida su posición de segundo contribuyente al presupuesto de la UE.

