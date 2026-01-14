Mi cuenta

El Ideal Gallego

Mundo

Dinamarca ha enviado un comando de avanzada a Groenlandia para reforzar la defensa

Efe
14/01/2026 14:56
Imagen de archivo de una vivienda en Nuuk, la capital de Groenlandia
Imagen de archivo de una vivienda en Nuuk, la capital de Groenlandia
CONTACTO vía Europa Press
El Gobierno danés ha enviado un comando de avanzada a Groenlandia para preparar la llegada de más efectivos militares a este territorio autónomo de Dinamarca con el que pretende hacerse Estados Unidos con el argumento de la seguridad nacional, según informó este miércoles la televisión pública danesa 'DR'.

Según 'DR', que no especifica sus fuentes, la tarea de ese comando es encargarse de la logística necesaria para poder acoger eventualmente más tarde las fuerzas principales.

Un avión del Ejército danés aterrizó el lunes por la noche en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, de acuerdo con imágenes difundidas por 'DR', que no ha podido confirmar si la llegada de esa aeronave está relacionada con un refuerzo de la presencia militar danesa en la isla ártica.

Dinamarca ha anunciado en el último año una partida de unos 42.000 millones de coronas danesas (unos 6.000 millones de euros) para reforzar de forma directa la defensa en Groenlandia, lo que incluye más barcos, más satélites y más drones.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, reiteró el martes que Copenhague está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, que Estados Unidos le ha acusado de descuidar ante la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades, a pesar de que Washington ha reducido también la suya en Groenlandia, donde posee una base al norte de la isla.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen previsto reunirse este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un encuentro en el que ejercerá de anfitrión el vicepresidente JD Vance.

