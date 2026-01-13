Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Tanques israelís disparan a una patrulla española en el Líbano

Efe
13/01/2026 12:10
Tanques israelíes dispararon al lado de una patrulla española de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL), después de penetrar a una zona del territorio libanés externa a las posiciones que mantiene en él en violación del alto el fuego entre ambos países.

"Pacificadores de la FINUL observaron dos tanques Merkava moverse desde una posición de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dentro del territorio libanés cerca de Sarda, a más adentro del Líbano. Los pacificadores pidieron que los tanques parasen su actividad a través de canales de enlace", informó la misión en un comunicado cerca de medianoche.

La FINUL confirmó que uno de esos carros de combate disparó posteriormente tres proyectiles, dos de los cuales cayeron a apenas 150 metros de los cascos azules, y detalló que la patrulla fue seguida "de forma continua" por un láser mientras se replegaba a una zona más segura.

Ambos vehículos israelíes abandonaron la zona alrededor de hora y media después, agregó la nota.

Como viene siendo habitual, la misión de paz no ofreció detalles sobre la nacionalidad de los soldados involucrados, pero el Estado Mayor de la Defensa de España indicó en otro comunicado que la patrulla despachada para "monitorear" a los tanques israelíes era española.

El incidente se produjo dentro del Sector Este de la FINUL, uno de dos en que se divide su área de operaciones y bajo mando español.

Según la versión del EMAD, fueron tres los carros de combate involucrados en la acción y los proyectiles disparados por sus cañones impactaron a 150 y 380 metros de los militares españoles, respectivamente.

Los cascos azules pudieron regresar sin más contratiempos a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun, el núcleo del Sector Este de la FINUL, una misión conformada por unos 10.000 miembros, entre ellos unos 650 españoles.

Tanto el EMAD como la FINUL condenaron el suceso y alertaron de que tales ataques violan la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que puso fin a la guerra de 2006 entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, y en la que también se basa el actual cese de hostilidades.

