Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Tres meses de detención provisional para el dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja

Efe
12/01/2026 13:16
Incendio bar Suiza
Un incendio en Nochevieja causó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana
EFE
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Justicia del cantón de Valais ha ordenado este lunes tres meses de detención provisional para Jacques Moretti, el copropietario del bar 'Le Constellation', donde un incendio en Nochevieja causó la muerte de 40 jóvenes en la estación alpina de Crans Montana.

El Tribunal de Medidas Coercitivas cantonal ha dictado esta medida ante el riesgo de fuga de Moretti.

Homenaje a los fallecidos

Los propietarios del bar incendiado en Crans Montana: "Es la tragedia de nuestras vidas"

Más información

También señaló la posibilidad de que más adelante el dueño del local nocturno sea puesto en libertad bajo fianza si la Fiscalía lo considerara, aunque hasta entonces se mantendría la detención provisional.

Incendio en un bar de Suiza

Un incendio en bar de una estación suiza de esquí causa decenas de muertos y un centenar de heridos

Más información

El dueño del establecimiento siniestrado fue detenido al término de una audiencia convocada por la Fiscalía dentro de la investigación penal abierta tras la tragedia, mientras que su esposa Jessica Moretti, también copropietaria del local, pudo abandonar la sede judicial al término de los interrogatorios.

Él y su esposa son investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

En la tragedia de la estación alpina de Crans Montana resultaron heridas 116 personas, la gran mayoría con quemaduras graves, mientras que la mitad de los fallecidos eran menores de edad.

Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Natalia Gamero

Bimba y Lola incorpora a Natalia Gamero del Castillo a su Consejo de Administración
EFE
El ideal gallego

A Coruña cierra el año con los precios contenidos en el alquiler
Lara Fernández
El ideal gallego

Endesa avisa a sus 10 millones de clientes del robo de datos, incluidas cuentas bancarias
EFE
El ideal gallego

A Coruña cierra parques y jardines por la alerta amarilla por viento
Andrea López Ramos