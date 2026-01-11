Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista: "Estados Unidos ha convertido a Maduro en una víctima, en un icono pop"

Venus Faddoul Europa Press

Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista en favor de los derechos humanos, en especial de los de las mujeres, afirma que Estados Unidos ha convertido en "víctima" y en "icono pop" al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras la operación militar del 3 de enero en la que fue capturado.

"Yo creo que EEUU lo ha convertido (a Maduro) en una víctima, en un icono pop, algo así bastante barbárico propio de esta época", asegura Faddoul en una entrevista a Europa Press, donde revela que se vio obligada a abandonar su país tras trabajar en un caso de una niña de 13 años a la que ayudó a abortar tras haber sido violada.

Asimismo, Faddoul tilda la maniobra para capturar a Maduro por parte de EEUU de "violación bestial" y avisa de que "el antecedente que siembra es muy peligroso para la humanidad entera". A su juicio, "jamás en la vida" se puede "atacar ilegalidad con ilegalidad". "Es justo lo que le pasó a Maduro, pero no es justo el bombardeo a la población venezolana", afirma.

En esta misma línea, indica que España "siempre intenta mediar, mantenerse en el medio", pero reconoce que "le ha costado caro, con la diatriba política". También apunta que "está haciendo lo que puede hacer". Si bien, dice sobre el estado español que "sabe que también es hora de subir el tono a un señor como Donald Trump". No obstante, añade que es una tarea que "le va a tocar" a toda Europa porque "la amenaza es directa".

"Estamos en manos de un mesiánico loco que está presidiendo la primera potencia del mundo, nos pone en riesgo a todos, ahora va por Groenlandia y es parte de la Unión Europea", subraya.

Igualmente, destaca que España se encuentra "en consecuencia con los derechos humanos", a pesar de sus "carencias", sus "errores" y la "burocracia". En todo caso, agrega que "no cualquier nacionalidad tiene la acogida que le ha dado España (a Venezuela), ni cualquier nacionalidad tiene este tipo de acogida en otro país".

Por otro lado, apunta que Venezuela tiene una sociedad "sin formación" y que actualmente tiene una situación "bastante irregular", motivo por el que cree que los venezolanos que se han visto obligados a dejar el país no van a volver si sigue el mismo Gobierno.

En cuanto a la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, asegura que "ha sido víctima de todo tipo de violencia política" y afirma que es una "oligarca". "Y lo de las elecciones es muy cuestionado. Yo sí creo que ganaron, pero no con los números que ellos dicen", expone.

Residencias por razones humanitarias

El 99,4% de residencias por razones humanitarias concedidas por España en 2025 fueron para venezolanos, según los últimos datos oficiales disponibles por parte del Ministerio del Interior.

La mayoría de estas concesiones están vinculadas a solicitudes de protección internacional que, aunque resultan denegadas en vía de asilo, derivan en autorizaciones humanitarias conforme a la legislación de extranjería.

Concretamente, entre enero y diciembre de 2025 se concedieron 49.473 autorizaciones de residencia por razones humanitarias, y 49.178 fueron para ciudadanos venezolanos, lo que supone casi el 100% del total y una tasa de protección del 98,89% para este colectivo. Entre enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 134.401 solicitudes de protección internacional, de las cuales 78.984 correspondieron a personas de Venezuela.

Este contexto se enmarca en un aumento general de las autorizaciones de residencia en España. Durante 2024 se concedieron 1.175.000 permisos, un 32,7% más que en 2023. Las principales nacionalidades beneficiadas fueron ucraniana, venezolana y marroquí. En el caso de ucranianos y venezolanos predominaron las prórrogas de permisos ya existentes, mientras que entre marroquíes destacaron las autorizaciones iniciales.

La presencia venezolana también crece en otros ámbitos administrativos. A 31 de diciembre de 2024 había 179.069 personas venezolanas con residencia en vigor, mientras que más de 33.000 obtuvieron la nacionalidad española por residencia en 2024, encabezando las nacionalizaciones junto a Colombia y Honduras.

Estancia por estudios

Asimismo, Venezuela lidera el crecimiento de autorizaciones de estancia por estudios, con un incremento anual del 41,8%. Les siguen las personas de Marruecos, con un 31,1%,

Según el censo de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España residen 377.809 personas con nacionalidad venezolana y más de 690.000 nacidas en Venezuela, con especial concentración en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias. Igualmente, el INE recoge que en 2024 se registraron en España 118.086 llegadas desde Venezuela.