Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

León XIV pide diálogo y paz en Irán y Siria

Ep
11/01/2026 15:36
León XIV
León XIV
EFE
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

El Papa ha pedido "que se cultive con paciencia el diálogo y la paz" en Irán y Siria, "donde persistentes tensiones están provocando la muerte de muchas personas", como ha afirmado este domingo tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

Al finalizar el rezo, el Papa ha dirigido un pensamiento "a lo que está sucediendo en estos días en Oriente Medio", en particular en Irán y en Siria, y ha insistido en la necesidad de "perseguir el bien común en toda la sociedad".

Asimismo, también se ha referido a Ucrania, donde "nuevos ataques, particularmente graves y dirigidos a infraestructuras energéticas precisamente cuando el frío se hace más duro, afectan gravemente a la población civil".

En este sentido, el Papa ha afirmado que reza "por quien sufre" y ha renovado su llamamiento a cesar "las violencias" y a "intensificar los esfuerzos para llegar a la paz" tanto en Oriente Medio como en Ucrania.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

La Xunta destinará 30.000 euros a la escuela infantil pública de Carral
Redacción
Imagen de los cadáveres de tres de las víctimas mortales del desprendimiento de tierra ocurrido junto a la Torre de Hércules en enero de 1936

Las cinco muertes de A Coruña por ir a recoger arena en la playa
Noela Rey Méndez
Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista en favor de los derechos humanos

Venus Faddoul, venezolana, abogada y activista: "Estados Unidos ha convertido a Maduro en una víctima, en un icono pop"
EP
Temporal en A Coruña, olas

A Coruña se enfrentará a una nueva alerta naranja por temporal costero
Andrea López Ramos