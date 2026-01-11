León XIV pide diálogo y paz en Irán y Siria

León XIV EFE

El Papa ha pedido "que se cultive con paciencia el diálogo y la paz" en Irán y Siria, "donde persistentes tensiones están provocando la muerte de muchas personas", como ha afirmado este domingo tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro.

Al finalizar el rezo, el Papa ha dirigido un pensamiento "a lo que está sucediendo en estos días en Oriente Medio", en particular en Irán y en Siria, y ha insistido en la necesidad de "perseguir el bien común en toda la sociedad".

Asimismo, también se ha referido a Ucrania, donde "nuevos ataques, particularmente graves y dirigidos a infraestructuras energéticas precisamente cuando el frío se hace más duro, afectan gravemente a la población civil".

En este sentido, el Papa ha afirmado que reza "por quien sufre" y ha renovado su llamamiento a cesar "las violencias" y a "intensificar los esfuerzos para llegar a la paz" tanto en Oriente Medio como en Ucrania.