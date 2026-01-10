Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

León XIV destaca la participación de los jóvenes en el Jubileo: "Somos responsables de su futuro"

Efe
10/01/2026 13:00
El papa León XIV
El papa León XIV
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El papa León XIV agradeció este sábado a los más de 5.000 voluntarios y colaboradores del Jubileo su trabajo durante el Año Santo y destacó la gran participación de jóvenes en las celebraciones, subrayando la responsabilidad colectiva de la sociedad sobre su futuro.

Durante la audiencia, a la que asistieron la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, entre otros, León XIV aprovechó para resaltar la presencia en Roma de "tantos jóvenes y adolescentes de todas las naciones" durante el Año Santo.

El papa relató que "fue hermoso tocar con las manos su entusiasmo, ser testigos de su alegría, ver la seriedad con la que han rezado, meditado y celebrado".

"Todos, a diferentes niveles, somos responsables del futuro de los jóvenes, en el que está el futuro del mundo", afirmó León XIV durante la audiencia en el aula Pablo VI del Vaticano.

"¿Qué necesitan realmente los jóvenes? ¿Qué les ayuda a madurar y dar lo mejor de sí mismos? ¿Dónde pueden encontrar respuestas verdaderas a las preguntas más profundas que llevan en el corazón?", se cuestionó el pontífice.

León XIV afirmó que los jóvenes necesitan "modelos sanos que los orienten al bien, al amor y a la santidad", citando como ejemplos a los jóvenes santos italianos Carlo Acutis y Piergiorgio Frassati, recientemente canonizados.

En la audiencia, que contó con la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas, fuerzas de seguridad y centenares de voluntarios, el papa agradeció la contribución de todos en el desarrollo de los eventos Jubilares.

En concreto, expresó su agradecimiento a los más de 5.000 voluntarios que han trabajado en el Jubileo, resaltando su "contribución a menudo oculta, siempre exigente y llena de responsabilidad".

"Gracias a vosotros, Roma ha ofrecido a todos su rostro de casa acogedora, de comunidad abierta, jovial y al mismo tiempo discreta y respetuosa", afirmó el pontífice.

Al final de la audiencia, el papa entregó a los presentes una miniatura de la cruz del Jubileo como símbolo de reconocimiento por su trabajo.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Lorenzo, durante su intervención esta mañana

Miguel Lorenzo, en la Interparlamentaria del PP: "Ya gobernamos en A Coruña, y lo volveremos a hacer"
Redacción
Tellado, durante su discurso esta mañana

Miguel Tellado, en A Coruña: "A Sánchez le espera un vía crucis electoral y judicial"
Redacción
Cartel en una parada de La Marina

Los conductores de bus instalan carteles en La Marina alertando del peligro de cruce para peatones
Abel Peña
Atasco en Matogrande por las obras que obligaron a cortar el enlace entre A Grela y Alfonso Molina

Las obras en Alfonso Molina obligarán a cortar durante dos meses el enlace de A Grela
Noela Rey Méndez