Delcy Rodríguez dice que Catar facilitó la primera prueba de vida de Maduro

Delcy Rodríguez EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes que Catar ayudó a su país a obtener la primera prueba de vida del mandatario Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, capturados el pasado sábado por tropas estadounidenses en medio de un ataque a Caracas y otros tres estados vecinos.

"Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su Gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente (primera dama)", dijo Rodríguez durante una jornada social en hospitales, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La mandataria reiteró el agradecimiento a Catar por facilitar "un canal de comunicación y diálogo" entre Estados Unidos y Venezuela, y aseguró "que está ayudando en una agenda de trabajo que sea beneficiosa para ambas partes en el marco del respeto al derecho internacional".

Más temprano, el Gobierno venezolano saludó al emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, por el apoyo brindado a Venezuela durante las "graves horas de la agresión desigual e ilegítima" por parte de Estados Unidos, que, según Caracas, dejaron al menos cien muertos, entre civiles y militares.

El martes, Catar se ofreció a mediar y a ser partícipe de los esfuerzos internacionales que tengan como objetivo una "solución pacífica inmediata" en Venezuela, al tiempo que hizo un llamamiento para "resolver las disputas a través del diálogo" tras el ataque militar de EE.UU. contra el país caribeño.

El portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, recordó en su rueda de prensa semanal la "plena disposición del Estado de Catar a contribuir en cualquier esfuerzo internacional encaminado a lograr una solución pacífica inmediata" en Venezuela, país en el que Doha ya ha mediado para intercambios de presos con Estados Unidos.

El sábado en la madrugada, Estados Unidos atacó varios puntos de Caracas y otras regiones de Venezuela, y esa acción terminó con la captura de Maduro y Flores, quienes se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos asociados al "narcoterrorismo".

En remplazo de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Operación conjunta

Venezuela ha anunciado este viernes que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, retorna a aguas del país suramericano un buque petrolero que había salido "sin pago ni autorización de las autoridades" y que había sido incautado esta madrugada.

Según un breve comunicado del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera PDVSA, se trata de una "exitosa operación en conjunto" de Caracas y Washington para "el regreso al país del buque Minerva".

"Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", agrega el texto oficial.

Caracas hace este anuncio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que fuerzas de su país interceptaron este viernes al petrolero 'Olina' en aguas del Caribe "en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela", después de que el buque, dijo, partiera del país "sin la autorización correspondiente".

"Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas", indicó en su red Truth Social.

La operación se llevó a cabo como una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS) antes del amanecer y contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje, informó el Comando Sur en un comunicado.

El mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

Según el New York Times, Olina, antes llamado Minerva M, está sancionado por EE.UU. alegando su papel en la financiación de la guerra de Rusia en Ucrania mediante el transporte de exportaciones energéticas rusas a mercados extranjeros.

La operación entre Caracas y Washington se lleva a cabo el mismo día en que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, informara de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU. orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas", casi una semana después del ataque de la nación norteamericana en territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.