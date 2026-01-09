Más de medio millón de personas sin luz y calefacción en región rusa tras ataque ucraniano

Zona de un bombardeo ruso en Ucrania EFE

Más de medio millón de personas se quedaron hoy sin luz y calefacción en la región fronteriza rusa de Bélgorod tras los ataques perpetrados durante la pasada noche por Ucrania, según denunciaron este viernes las autoridades locales.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, estimó en 566.000 las personas que se quedaron sin suministro eléctrico y calefacción en seis municipios de la región, la más castigada por la guerra. Gladkov habló en su canal de Telegram de aproximadamente dos mil edificios de viviendas afectados, a lo que hay que sumar otras casi 200.000 personas sin agua corriente.

Culpó de la situación de emergencia a los ataques nocturnos realizados por el enemigo contra la infraestructura civil de Bélgorod, donde los termómetros marcaban este viernes varios grados bajo cero durante la madrugada.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó hoy de que las defensas antiaéreas derribaron sólo cinco drones ucranianos sobre el territorio nacional, cuando habían abatido 86 aparatos la jornada anterior.

Zelenski informa de un nuevo ataque ruso sobre edificios en Járkov con "un número de víctimas aún desconocido" Más información

El ataque ruso contra Kiev dañó a la embajada de Catar, según Zelenski

El ataque ruso con drones y misiles contra Kiev la pasada madrugada, causó, además de al menos cuatro muertos y una veintena de heridos, daños en varias infraestructuras y edificios, entre ellos uno de la Embajada de Catar, denunció este viernes el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

"Además de nuestra infraestructura civil y las instalaciones energéticas, anoche un dron ruso dañó un edificio de la Embajada de Catar, un Estado que hace tanto para mediar con Rusia con el fin de asegurar la liberación de prisioneros de guerra y civiles retenidos en prisiones rusas", señaló Zelenski en un mensaje de la red social X.

No es la primera vez que un bombardeo ruso daña edificios de legaciones diplomáticas.

Las consecuencias más fuertes para embajadas en Kiev se registraron en diciembre de 2024, cuando Rusia golpeó con cinco misiles balísticos norcoreanos y de fabricación propia la capital ucraniana en represalia por un bombardeo ucraniano con diez misiles ATACMS y Strom Shadow contra la región sureña rusa de Rostov.

Entonces, el ataque ruso provocó daños en cinco distritos de la capital de Ucrania y los cristales de las embajadas de Portugal, Argentina, Albania, Macedonia del Norte, Montenegro y Palestina, que se encontraban en un edificio situado a pocos metros del lugar de las explosiones, sufrieron daños menores.

En esta ocasión, Rusia causó en su ataque, que también iba dirigido a la ciudad occidental de Leópolis, al menos cuatro muertos y más de veinte heridos en la capital ucraniana, además de daños en veinte edificios residenciales.

Rusia empleó 242 drones y 13 misiles balísticos contra Kiev y Leópolis, entre ellos un misil balístico de alcance medio Oréshnik, así como 22 de crucero, según el recuento de Zelenski.

El ataque se produjo cuando se registra una importante ola de frío.