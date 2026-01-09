Las protestas en Irán llegan a 111 ciudades, con 38 muertos y 2.000 detenidos

Calles de la capital de Irán, Teherán, durante las jornadas de protestas EFE

Eran apenas las 19.30 de la tarde en el norte de Teherán y parecía que era de madrugada con comercios y cafés cerrados, apenas transeúntes por las calles y una gran presencia de policía motorizada y antidisturbios, en la que es la decimosegunda jornada de protestas en la República Islámica.

“Nos han dicho que tenemos que apagar las luces por lo que está pasando”, dijo a EFE una camarera mientras cerraba un moderno café cercano a la plaza Tajrish, que acoge el segundo mayor bazar de la capital.

Lo que está ocurriendo son unas protestas que comenzaron hace 12 días por la mala situación económica y pronto han adquirido un cariz político, en unas movilizaciones que se han expandido a 111 ciudades, suman ya 38 muertos y en las que han sido detenidas unas 2.000 personas, según organizaciones de derechos humanos.

En los alrededores de la plaza Tajrish otros restaurantes y comercios estaban también cerrados en la tarde de este jueves, equivalente a un sábado en la islámica Irán y en fuerte contraste con el ajetreo habitual en esta zona los fines de semana.

Tampoco era poca habitual la fuerte concentración de Policías, y basijis -milicianos islámicos- en la propia plaza y camino del sur de la ciudad a través de Valiars, una de las principales arterias de la urbe.

A lo largo de esta carretera de 17 kilómetros y bautizada Pahlavi -apellido del último sah- antes de la Revolución Islámica de 1979 se repetía la presencia policial con antidisturbios en varios puntos y docenas de ellos en el concurrido cruce de Parkway.

Además, grupos de antidisturbios en motocicletas circulaban en una tirante atmósfera en el zona norte de la capital.

Varios vecinos confirmaron a EFE que la situación era parecida en el este y centro de la ciudad, con algunos comerciantes afirmando que cerraron de motu propio para evitar problemas.

Gritos desde las ventanas

Con las calles vacías, las protestas en torno a las 20.00 horas locales (16:30 GMT) se trasladaron a las ventanas de las casas desde las que se gritaron eslóganes como “Muerte a Jameneí”, “Muerte a la República Islámica” o “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”.

Los cánticos comenzaron poco a poco, primero de forma tímida y después en coro en el que una persona gritaba el eslogan y a continuación varias lo repetían al unísono.

En Irán esta forma de protestar se ha producido en el pasado y se considera una forma “segura” de hacerlo y evitar la potencial represión en las calles.

Reza Pahlaví, el hijo del último sah de Irán, llamó ayer a los iraníes a protestar este jueves y viernes, 8 y 9 de enero, a partir de las 8 de la tarde en punto "ya sea desde las calles o incluso desde sus propios hogares", a través de un vídeo en Telegram en Telegrama.

Dado que en días anteriores muchos iraníes ya gritaban consignas contra la República Islámica desde sus ventanas es difícil saber que efecto tuvo su llamamiento.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llamó ayer a las fuerzas de seguridad a diferenciar entre manifestantes legítimos por la situación económica y “alborotadores” que actúan en contra de la seguridad nacional.