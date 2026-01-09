Delcy Rodríguez sobre el ataque de EEUU: "Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate"

Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (i), y el canciller de Cuba Bruno Rodríguez en el homenaje a caídos y heridos EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que en su país "nadie se entregó" y "hubo combate" durante el ataque militar que perpetró Estados Unidos el pasado sábado contra Caracas y tres estados vecinos y que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"El pueblo de Venezuela nunca pensó ser víctima de una agresión de esta naturaleza. Le hablo al pueblo de los Estados Unidos: el pueblo de Venezuela no merecía esta agresión vil, guerrerista, de parte de una potencia nuclear", dijo Rodríguez.

La presidenta encargada también expresó su lealtad a Maduro, detenido en Nueva York y acusado de narcotráfico, entre otros cargos: "Tenemos compromiso y lealtad con el presidente Nicolás Maduro, que ha sido secuestrado, tenemos lealtad con la primera combatiente, diputada Cilia Flores, y hemos comprometido no descansar hasta verlos en libertad de vuelta a su casa y de vuelta a su patria", expresó.

Rodríguez encabezó, en la Academia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), un acto en homenaje a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en la capital venezolana, incluyendo en el complejo castrense de Fuerte Tiuna, y en Miranda, Aragua y La Guaira (norte).

Migdalia Martínez: “Nos ha sorprendido la solidaridad de los coruñeses con el pueblo venezolano, son ya nuestra familia” Más información

Durante la ceremonia, que contó con la participación del canciller cubano, Bruno Rodríguez, la mandataria señaló que la vida de estos militares "fue arrebatada en un vil ataque (...) desigual, unilateral, ilegal e ilegítimo".

La chavista aseveró que en su país no están "subordinados ni sometidos", sino que tienen, dijo, "dignidad histórica", por lo que pidió "honor y gloria a los hombres y mujeres que murieron en combate".

"Aquí nadie se entregó, aquí hubo combate y hubo combate por esta patria y hubo combate por los libertadores, (...) por nuestro Libertador Simón Bolívar, hubo combate por (Hugo) Chávez, y aquí hubo combate por Venezuela, esta es nuestra mayor satisfacción", agregó.

El Gobierno venezolano ha hablado de al menos 100 muertes durante el ataque. Previamente, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó de la muerte de 24 soldados y les rindió homenaje en un funeral el pasado partes.

Los venezolanos conforman la mayor diáspora de A Coruña Más información

El domingo, Cuba informó de que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante la operación.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría chavista, declaró este jueves "héroes y mártires" a las víctimas.

Horas antes, el fiscal general, Tarek William Saab, había anunciado que tres funcionarios el Ministerio Público habían sido designados para investigar las que estimó como "decenas" de muertes.

Venezuela asciende y condecora a los militares que murieron en ataque de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela ascendió y condecoró este jueves a los militares, tanto venezolanos como cubanos, que murieron durante los ataques estadounidenses en Caracas, ocurridos el fin de semana pasado en el complejo castrense Fuerte Tiuna y en tres estados cercanos a la capital.

"Hemos venido a rendir un justo homenaje de hombres y mujeres nobles, cuya vida fue arrebatada en un vil ataque", dijo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el acto de ascenso desde el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada), transmitido por el canal estatal VT.

En el acto también estuvo presente el canciller cubano, Bruno Rodríguez, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los familiares de los militares fallecidos, quienes recibieron abrazos de la presidenta encargada para expresar sus condolencias.

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Manhattan para su primera audiencia Más información

El martes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rindió homenaje en un funeral a 24 solados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital.

El domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en "acciones combativas" durante la operación ordenada por la Administración de Donald Trump, que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.

Por su parte, el ministro Cabello anunció el miércoles que "hasta ahora" son 100 los fallecidos por el ataque estadounidense, entre civiles y militares, y "otra cantidad parecida -dijo- de heridos".