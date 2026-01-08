Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Trump retira a EE.UU. de 66 organizaciones internacionales, incluidas 31 entidades de la ONU

Efe
08/01/2026 02:15
El presidente de EEUU, Donlad Trump, este domingo, durante su intervención en la cumbre de la Asean
El presidente de EEUU, Donlad Trump, 
Vincent Thian (Efe)
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva para retirar al país de 66 organizaciones internacionales y dejar de suscribir distintos tratados internacionales que a su criterio son contrarios a los intereses nacionales, incluyendo la retirada de 31 entidades de la Organización de Naciones Unidas.

Entre las entidades no pertenecientes a la ONU figuran el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y la Coalición de Libertad en Línea.

Trump

La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

Más información

La orden presidencial también determina que Estados Unidos se retira de organizaciones de la ONU como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN‑Habitat), entre otros.

El documento, que fue compartido por la Casa Blanca, detalla que todos los departamentos ejecutivos y agencias estadounidenses deben cesar tanto la participación como el financiamiento de estas entidades tras una revisión ordenada por Trump para evaluar el apoyo financiero de Estados Unidos a grupos que considera contrarios a su soberanía y prioridades económicas.

El documento oficial señala que la medida responde a que estas instituciones "operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos" y buscan "agendas globalistas", que no se alinean con las prioridades de Washington.

La Casa Blanca aseguró que esta decisión pondrá fin a la financiación hacia estos organismos con dinero de los contribuyentes estadounidenses y permitirá al país reorientar recursos hacia "prioridades internas y políticas que favorezcan su independencia".

El anuncio se enmarca en una amplia retirada de Estados Unidos de organismos multilaterales, que ya incluyó la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, así como la salida de EE.UU. del Acuerdo de París sobre cambio climático en 2025.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Merlin de la Rosa y Yoel Mejía, con algunas de las raciones y tapas de toda la vida del Puerta del Sol

La impresionante sorpresa en el retorno de un templo de las tapas en A Coruña
Guillermo Parga
M-Clan ya celebró su 20 aniversario en A Coruña

M-Clan traerá la celebración de su 30 aniversario a A Coruña
Óscar Ulla
Machete

El 092 interviene un machete de medio metro a unos sospechosos
Abel Peña
O portavoz do PP da Deputación de Ludo declara ante os medios

O PP de Lugo pide que Tomé e García Porto non teñan voto na Deputación tras as denuncias por acoso sexual
EP