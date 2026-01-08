Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

Efe
08/01/2026 10:39
Donald Trump
Donald Trump
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que su país podría gobernar Venezuela y extraer petróleo de sus enormes reservas durante años e insistió en que el gobierno interino del país —todos antiguos funcionarios leales al ahora encarcelado Nicolás Maduro— no está "dando todo lo que consideramos necesario".

"Solo el tiempo lo dirá", respondió en una entrevista con The New York Times al ser preguntado por el tiempo que la administración exigirá la supervisión directa de la nación sudamericana.

"La reconstruiremos de una manera muy rentable", declaró Trump al Times. "Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente".

Caracas

Estados Unidos ataca por aire Venezuela y captura a Maduro, trasladado fuera de su país

Más información

Las declaraciones de Trump se produjeron horas después de que funcionarios de la administración anunciaran que Estados Unidos planea asumir efectivamente el control de la venta de petróleo venezolano indefinidamente, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Trump no respondió a preguntas sobre por qué reconoció a la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como la nueva mandataria de Venezuela en lugar de respaldar a María Corina Machado, la líder opositora.

Se limitó a decir que "Marco habla con ella todo el tiempo" y agregó: "Les diré que estamos en constante comunicación con ella y con el gobierno".

El presidente estadounidense tampoco se comprometió a dar una fecha para la posible celebración de elecciones en Venezuela.

Mientras se producía la entrevista, los periodistas del New York Times vieron como Trump hizo una pausa para atender una llamada del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había sido amenazado por el presidente estadounidense con atacar al país por su papel como centro de distribución de cocaína.

Al conectar la llamada, el presidente invitó a los reporteros del Times a permanecer en el Despacho Oval para escuchar la conversación con Petro, con la condición de que su contenido no fuera grabado. Se le unieron en la sala el vicepresidente J.D. Vance y Rubio, quienes se marcharon al finalizar la llamada.

Según el Times, la llamada de Petro, que duró aproximadamente una hora, pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense y Trump indicó que creía que la "decapitación" del régimen de Maduro había intimidado a otros líderes de la región para que se alinearan.

