Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia

Efe
07/01/2026 00:00
Trump
Trump
EFE
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Casa Blanca afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su Gabinete están estudiando "diversas opciones" para hacerse con el control de Groenlandia y que eso incluye "el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses".

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica", explicó en un comunicado remitido a la cadena CNBC y otros medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo en política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del comandante en jefe", añade el texto que llega tres días después de que EE.UU. ejecutara una operación militar para apresar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Tras la captura y traslado de Maduro a Nueva York para encarar un juicio federal por narcoterrorismo, el Gobierno Trump ha subrayado que Washington actuará de manera unilateral para defender lo que considera intereses de seguridad nacional y el propio Trump ha vuelto a mencionar que EE.UU. necesita controlar Groenlandia para asegurar las rutas marítimas árticas.

Ayer mismo, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró que Washington debería controlar la isla y que "nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

"¿Con qué derecho Dinamarca ejerce control sobre Groenlandia?", aseguró Miller sobre el territorio autónomo que depende de la corona danesa y cuyo Gobierno ha expresado su rechazo a la idea de ser parte de EE.UU.

A su vez, el enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defendió este martes la independencia de la isla con acuerdos económicos con Washington y descartó que el presidente estadounidense quiera tomarla por la fuerza.

"Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos", dijo en una entrevista con la cadena CNBC.

A cuenta de las últimas amenazas del Gobierno Trump, La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha dicho que se toma en serio las intenciones del republicano y ha advertido de que "si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial".

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El general jefe de la Región Noroeste, Evaristo Muñoz Manero, hace 25 años en Capitanía

Hace 25 años | Celebración de la Pascua Militar en Capitanía
Eugenio Cobas
David Uclés

David Uclés gana el Premio Nadal 2026 con la novela 'La ciudad de las luces muertas'
EP
El papa León XIV procede a cerrar la Puerta Santa del Vaticano, este martes, durante la clausura del Jubileo

León XIV encara un tiempo nuevo y propio tras el Jubileo de Francisco
EFE
Tributo a las personas fallecidas en el accidente en Suiza

Uno de los jóvenes fallecidos en el incendio de Crans Montana (Suiza) tenía raíces gallegas
Agencias