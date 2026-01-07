Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

El cuerpo recuperado en Indonesia es el del hijo de Fernando Martín

Efe
07/01/2026 10:50
Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo sin vida
Los equipos de rescate indonesios encontraron este martes un tercer cuerpo sin vida
EFE
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El cuerpo recuperado este lunes por los equipos de rescate de Indonesia ya está identificado y corresponde a Mateo, de 9 años, hijo del entrenador del Valencia CF Femenino B, Fernando Martín, de su anterior matrimonio, y también fallecido en el naufragio de la embarcación en la viajaba la familia el viernes 26 de diciembre.

Por tanto, según han informado fuentes familiares, continúa desaparecido un menor miembro de la familia, Quique, hijo de Andrea Ortuño, la madre que fue rescatada con vida del naufragio junto a una de sus hijas, una niña que ya se encuentra en España.

Los equipos de rescate encontraron este lunes el cuerpo sin vida de un niño, de cuya identidad no ha habido identificación oficial hasta este martes, y el pecio del barco en el que naufragó la familia valenciana en el Parque Nacional de Komodo, en Indonesia.

El cuerpo fue hallado en la zona en la que naufragó el barco y un día después de que se encontrara el cadáver del padre, Fernando, de 44 años. El 29 de diciembre se localizó el cuerpo de la otra menor fallecida, una niña de 12 años.

La familia se encontraba a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora del viernes 26 de diciembre mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Siete personas fueron rescatadas con vida, entre ellas la madre y una hija, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local. Desde entonces, seguía la búsqueda para localizar a los desaparecidos, de los que resta por encontrar a otro menor, hijo de Andrea y una pareja anterior.

Las familias desconocías ayer si el Gobierno de Indonesia extenderá la búsqueda de este menor tras este último hallazgo, según señala la misma fuente. No obstante, siempre han mostrado su confianza en que el dispositivo continúe hasta localizar a todos, han valorado "enormemente" los trabajos del gobierno indonesio y han agradecido el apoyo reibido por parte de las instituciones y del conjunto de la sociedad. Al mismo tiempo, siempre han manifestado que no volverán a España "sin los cuatro, todos juntos".

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Renfe lanzará mañana una promoción de billetes de AVE desde 15 euros
EP
Pedro Naveira

A paixón pola escrita dende a nenez convertida en realidade: o coruñés Pedro Naveira publica o seu primeiro libro
Óscar Ulla
Maruja Taboada, el día de Reyes, en la puerta de su restaurante

A de Maruja, el templo de las truchas en Carres, cumple 30: “Non foi fácil chegar ata aquí”
Noelia Díaz
20251227_122029

Luz de enero
Luís Pousa