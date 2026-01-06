Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Zelenski busca en París "dar más protección" a Ucrania

Agencias
06/01/2026 15:22
Europa Press
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado que la reunión que celebrará este martes en París la Coalición de Voluntarios tiene como objetivo "dar más protección y fuerza a Ucrania", en medio de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022. Zelenski ha señalado a su llegada a Francia que Kiev "cuenta con el apoyo de sus aliados y con pasos que puedan garantizar una seguridad real para la población" a raíz de estas "importantes conversaciones", en las que participarán el secretario general de la OTAN, y "representantes del equipo negociador estadounidense" en los esfuerzos de paz con Moscú.

 El mandatario ha mantenido después una reunión con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, de cara a la citada cumbre, un encuentro en el que ambos "han discutido la actual situación diplomática, la cooperación con el equipo negociador estadounidense y han coordinado sus posiciones de cara a las discusiones con los socios". "Zelenski y Macron dedicaron atención por separado y de forma detallada a la protección de Ucrania de los ataques con misiles y drones rusos", ha dicho la Presidencia ucraniana en un comunicado, en el que ha insistido en que el mandatario ucraniano trasladó a Macron . 

El presidente la necesidad de que Kiev reciba "sistemas de defensa aérea y misiles adicionales". En este sentido, ha subrayado que Zelenski "enfatizó que, mientras Rusia no dé pasos hacia la paz, es importante seguir ayudando a Ucrania y a los ucranianos a defenderse frente a los ataques rusos". El anfitrión del encuentro será el propio Macron, con la copresidencia del primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. También acudirán el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, además del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El Elíseo señaló el lunes que la reunión "permitirá finalizar los trabajos realizados" sobre garantías de seguridad para Ucrania, "especificando las contribuciones de los distintos Estados participantes".

 "Estas contribuciones tienen como objetivo proporcionar a Ucrania, una vez alcanzado un alto el fuego duradero, las garantías necesarias para prevenir cualquier futura agresión rusa", zanjó.

