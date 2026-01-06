Bolsonaro resulta herido tras una caída en su celda en Brasil

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en prisión por tramar un golpe de Estado, sufrió "heridas leves" tras caerse durante la madrugada de este martes en su celda y solicitó acudir al hospital para hacerse pruebas, informaron fuentes oficiales y familiares.

El exmandatario ultraderechista relató a los agentes que lo custodian en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una pena de 27 años de prisión por golpismo, que "había sufrido una caída durante la madrugada", según señaló la institución en una nota.

Un médico de la Policía Federal lo examinó y constató "heridas leves", aunque no vio la necesidad de trasladarlo al hospital.

No obstante, el líder ultraderechista pasó por una nueva evaluación de su médico particular, quien pidió a las autoridades que lo llevaran al hospital para "la realización de exámenes".

"Mi amor no está bien. Durante la madrugada, mientras dormía, tuvo una crisis, se cayó y se golpeó la cabeza con un mueble", expresó la esposa del exgobernante, Michelle Bolsonaro, quien pidió orar por la salud de su marido.

El traslado del ex jefe de Estado (2019-2022) depende, sin embargo, del aval de la Corte Suprema, tribunal encargado de su encarcelamiento, resaltaron fuentes de la Policía Federal.

En caso de autorizarlo, Bolsonaro será conducido al Hospital DF Star, en Brasilia, donde estuvo ingresado, también previa autorización judicial, la última semana de 2025 para someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas.

La primera fue para corregir una hernia inguinal bilateral y las otras tres estuvieron destinadas a bloquear de forma parcial los nervios del diafragma con el fin de paliar sus recurrentes crisis de hipo.

Bolsonaro, de 70 años, sufre desde hace meses episodios de mareos, hipo y vómitos, trastornos que él y su entorno atribuyen a la puñalada que le asestó un enfermo mental en el abdomen durante un mitin de la campaña electoral de 2018.