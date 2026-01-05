Mi cuenta

Mundo

Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Manhattan para su primera audiencia

Efe
05/01/2026 15:10
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa a su llegada al tribunal federal de Manhattan
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa a su llegada al tribunal federal de Manhattan
ZUMA vía Europa Press
 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal federal del sur de Nueva York, en Manhattan, donde comparecerá por primera vez ante un juez, en principio a las 12.00 hora local (17.00 GMT), tras haber sido capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado posteriormente a Estados Unidos.

Maduro y Flores fueron trasladados desde la prisión federal Metropolitana de Brooklyn (MDC) hasta un campo en las afueras de la ciudad, desde donde fueron introducidos en un helicóptero que los trasladó hasta un helipuerto cercano al tribunal federal del sur de Nueva York. La aeronave aterrizó minutos después en las inmediaciones del edificio judicial.

Posteriormente, ambos fueron conducidos en un convoy compuesto por cinco vehículos y bajo una fuerte escolta policial hasta el tribunal, según imágenes difundidas por medios estadounidenses.

La policía, mientras tanto, mantenía cortadas varias calles en los alrededores durante el operativo de seguridad. Maduro, custodiado por agentes de la Agencia Antidroga de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), descendió con mucha dificultad y tuvo que ser ayudado por los agentes para subir a un vehículo blindado que lo condujo hasta el juzgado.

La comparecencia de este lunes constituye la primera vez que Maduro se presenta ante la justicia estadounidense, después de que el Departamento de Justicia hiciera pública el pasado sábado una acusación formal en su contra por delitos relacionados con narcotráfico, presentada originalmente en 2020.

Esta acusación ampliada reitera los cargos contra Maduro, principal acusado de conspiración por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas.

Pero, por primera vez, la acusación incluye a Cilia Flores, esposa de Maduro, a quien la Fiscalía señala, según su investigación, por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y respalda la hipótesis de que el narcotráfico formaba parte de una red organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.

La causa está radicada en el Distrito Sur de Nueva York y es instruida por el juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años.

Tras la audiencia inicial, se espera que el tribunal determine los próximos pasos del proceso, incluidas las condiciones de detención y el calendario judicial del caso. EFE

