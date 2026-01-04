Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Indonesia confirma que ha recuperado el cadáver del español Fernando Martín tras naufragio

Efe
04/01/2026 11:03
El equipo de búsqueda y rescate de Indonesia
El equipo de búsqueda y rescate de Indonesia
EFE
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Los equipos de rescate de Indonesia confirmaron este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, mientras continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aún desaparecidos en el naufragio el pasado 26 de diciembre.

Fernando Martín Carreras, exjugador del Valencia y actual entrenador del filial femenino

Un exjugador del Valencia y tres de sus hijos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

Más información

"En base en los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo, podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Los restos de Martín fueron encontrados a las 8:47 de esta mañana hora local (00:47 GMT) por un barco de la Policía, a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde el pasado 26 de diciembre naufragó el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores.

Dos de las españolas -Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, y una niña hija de la primera- fueron rescatadas tras el accidente.

El cadáver recuperado es el de la hija de la española superviviente

Recuperan el cadáver de uno de los cuatro españoles desaparecidos en Indonesia

Más información

Tras hallar hoy el cadáver, las autoridades de Indonesia extendieron hasta el miércoles la búsqueda de los otros dos menores españoles desaparecidos, un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño. Ambos habían contraído matrimonio recientemente.

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20.30 hora local del 26 de diciembre (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

Por su parte, la Policía ha abierto una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Papá Noel se pasó de madrugada por las casas de los niños de A Coruña y su área para dejarles regalos pedidos en sus cartas e, incluso, alguna sorpresa

Los regalos más coruñeses que los Reyes Magos pueden dejarnos en casa
Andrea López Ramos
Uno de los visores para ver las fotografías estereoscópicas

Un viaje a la cámara de los secretos gallegos
Jorge Riveiro
Gonzalo Castro, diante do instituto de Zalaeta

Gonzalo Castro | “Cando eu estudaba, o instituto de Zalaeta era un bulir de mobilización estudantil e de compromiso”
Doda Vázquez
Vista de la calle Alcalde Manuel Casás el pasado viernes

Casi 300 autobuses metropolitanos llegarán a diario hasta La Marina
Abel Peña