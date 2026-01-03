Donald Trump publica la primera imagen de la detención de Nicolás Maduro

Imagen de Maduro detenido compartida por Donald Trump Truth Social

Esta mañana se conocía la noticia de que Estados Unidos había atacado la capital de Venezuela y Donald Trump confirmaba la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa.

Hasta el momento no había evidencias de esta detención, más allá de la palabra del equipo del presidente norteamericano, pero Trump, a través de su red social Truth Social, ha publicado una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados a bordo de un buque de EE.UU.

La publica a pocos minutos de comparecer en directo desde la Casa Blanca en la que aseguró que tanto Maduro como su mujer les "estaban esperando".

Durante su intervención, Trump aseguró que ningún militar ha fallecido porque son el Ejército "más grande del mundo" y con el mejor equipamiento lo que les ha ayudado, dice, a acabar "con el 97% de los barcos" que traían droga desde Venezuela.

Trump quiere una transición segura y dirigirá el país hasta entonces porque, dice, "queremos la paz y la justicia para Venezuela". "No podemos permitirnos que nadie más tome el control de Venezuela que no sea bueno para el pueblo".

"El negocio del petróleo ha sido un desastre porque no nos traía nada en comparación de lo que nos podían traer. Van a ir empresas petrolíferas estadounidenses para arreglarlo todo".

"Estamos preparados para un segundo ataque", aseguraba el mandatario que confía en que no sea necesario dado el éxito que tuvo este primer ataque.

"EEUU es un país con el que todos los países quiere tener vínculos y Venezuela ya no sufrirá más". "Maduro y su esposa se van a enfrentar a la justicia norteamericana. Están en un barco con destino a Nueva York y las pruebas de sus delitos se presentarán en un tribunal de justicia".