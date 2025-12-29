Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Zelenski afirma que Rusia miente cuando acusa a Kiev de atacar una residencia de Putin

Efe
29/12/2025 20:00
Volodímir Zelenski
Volodímir Zelenski
Europa Press
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, tal y como afirmó este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. "Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania", manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov. 

El jefe de Estado ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas "afirmaciones peligrosas" cuyo objetivo es "romper con los avances" logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano. Zelenski, que se reunió el domingo en Florida durante tres horas para avanzar hacia la paz en Ucrania con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tachó de "típicas tácticas mentirosas de los rusos" las afirmaciones de Lavrov según las cuales las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias de Putin. 

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", dijo Lavrov, citado por las agencias rusas. Lavrov agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos. Frente a esas afirmaciones, Zelenski defendió que su país "no está tomando medidas" que puedan debilitar "la labor de la diplomacia". 

"Rusia siempre toma esas medidas. Esta es una de las muchas cosas que nos separan", subrayó el jefe de Estado ucraniano. "Es importante que el mundo no permanezca en silencio ahora y que los rusos no perturben el avance hacia la paz", concluyó Zelenski, cuyo mensaje se vio reforzado por las acusaciones contra Moscú del ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andrí Sibiga. "Las manipulaciones rusas sobre una supuesta 'tentativa de ataque contra la residencia de Putin' son una fabricación con una razón: crear un pretexto y una falsa justificación para atar más a Ucrania y también para dañar e impedir el proceso de paz", expresó Sibiga en su cuenta de X. "Táctica habitual de Rusia: acusar a la otra parte de lo que tú mismo estás haciendo o planeando hacer", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana. Sibiga pidió también la condena de la comunidad internacional "ante unas provocadoras declaraciones de Rusia que tienen por objetivo hacer descarrilar el constructivo proceso de paz".

