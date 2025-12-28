Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Trump y Zelenski se reunen en Florida para acordar un plan de paz

Efe
28/12/2025 21:19
EuropaPress_7188745_filed_28_february_2025_us_washington_us_president_donald_trump_welcomes_ukraines_14351116
Donald Trump  y Volodimir Zelenski
DPA vía Europa Press
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

- El presidente Donald Trump se sentó este domingo frente al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del mandatario estadounidense en Florida donde tiene lugar el esperado encuentro entre los dos mandatarios.

En la reunión para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump está acompañado por una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete Susie Wiles.

Miembros de los equipos de rescate trabajan en Kiev

Rusia ataca con dureza antes del encuentro de Trump y Zelenski

Más información

También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor, Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump se encuentra el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Ambiente en la feria de Carral este domingo

Las ferias, un modelo de comercio que resiste al paso del tiempo
Noelia Díaz
Una de las mascotas participantes

Los perros de O Temple sacan el espumillón a pasear
Noelia Díaz
El Bow9 permaneció ayer cerrado

El Ayuntamiento de A Coruña ordena el cierre de uno de los pubs más famosos de La Marina
Guillermo Parga
Ángel García Seoane

El PSOE de Oleiros denuncia que García Seoane compre un nuevo coche oficial
Redacción