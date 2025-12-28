Indonesia amplía la búsqueda del entrenador del Valencia desaparecido y los tres niños

Tareas de búsqueda en Indonesia del entrenador valenciano desparecido y de tres de sus hijos EFE

Los equipos de rescate de Indonesia ampliaron este domingo el área de búsqueda de Fernando Martín Carreras, el entrenador del Valencia Femenino B y tres de sus hijos, dos niños y una niña, desaparecidos desde el viernes tras el naufragio de una embarcación en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

En un comunicado, el Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) reiteró que los trabajos se reanudaron esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, "ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente" gracias a una mejora en las condiciones marítimas.

Junto a Fernando Martín y sus tres hijos viajaban en la embarcación siniestrada la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros.

Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en isla de Flores.

Fathur Rahman, director del equipo de rescate en la región de Maumere, encargada de la misión, explicó este domingo a EFE que durante esta tercera jornada la búsqueda se centrará en "determinar la posición del casco del barco" hundido ya que, según el testimonio del capitán del navío, los cuatro desaparecidos fueron vistos por última vez en su camarote.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

"Hemos preparado buzos, pero debemos asegurarnos de la ubicación de los restos del barco", remarcó Fathur, después de que los equipos de búsqueda encontraran ayer flotando algunos restos del navío.

Según el informe preliminar del incidente, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

Los desaparecidos proceden de Valencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores está ya en contacto con sus allegados.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

La niña rescatada en el naufragio de Indonesia viajará a Valencia en los próximos días

La niña rescatada tras naufragar la embarcación en la que viajaba junto a parte de su familia en Indonesia regresará en los próximos días a Valencia, mientras su madre, rescatada junto a ella, seguirá en el país, donde siguen las tareas de búsqueda de las cuatro personas desaparecidas.

Así lo ha explicado a EFE Enrique Ortuño, abuelo materno de la pequeña, quien ha señalado que el padre de la menor ha viajado ya a Indonesia para traer de vuelta a la niña, quien ya cuenta con el visado para poder viajar a España.

La madre, Andrea Ortuño, se quedará en el país para seguir las labores de búsqueda de su marido, Fernando Martín, y de los tres menores desaparecidos.

Según han aclarado fuentes cercanas a la familia después de la confusión inicial con las identidades, los menores desaparecidos son un hijo de Fernando Martín -de una relación anterior- y otros dos de Andrea Ortuño, también de una relación previa.

Los equipos de rescate de Indonesia han reanudado y ampliado este domingo el área de búsqueda de las personas desaparecidas desde el viernes tras el naufragio de la embarcación en la viajaban en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

Los cuatro desaparecidos son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; uno de sus hijos y dos de los hijos de Andrea (un niño y una niña), quien también viajaba en la embarcación y fue rescatada, junto a otra de sus hijas, además de cuatro tripulantes y un guía turístico.

El padre de esta niña y de dos de los menores desaparecidos se encontraba en Montevideo (Uruguay), donde había ido a visitar a su familia, y ya ha viajado hasta Indonesia. Allí tiene previsto recoger a su hija para regresar a Valencia, donde se encuentra otro de los hijos que tiene en común con Andrea.

El otro menor desaparecido es hijo de Fernando Martín y de otra pareja anterior, Silvia García, residente en Valencia y quien se encuentra en un estado de "profunda devastación emocional", según ha afirmado a EFE un amigo íntimo de la familia.

Fernando y Andrea tienen en común un bebé, fruto de su reciente matrimonio, que no viajó a Indonesia y se quedó en Valencia con sus abuelos maternos, ha explicado Ortuño.

El hermano de Andrea, Álvaro, ha viajado también al país asiático para acompañar a su familiar mientras duren las tareas de rescate.

Allí ha grabado un vídeo para agradecer el trabajo de los equipos de rescate, que han reiniciado la búsqueda de los cuatro desaparecidos a las 6:30 hora local (22.30 GMT)", según ha declarado a EFE Fathur Rahman, director del operativo en la región de Maumere.

Desde lo más profundo de mi corazón, quiero dar las gracias a todas las personas y grupos que están involucrados en las labores de rescate (...) Sin vosotros no habría esperanza, seguid adelante", ha afirmado Álvaro Ortuño en vídeo difundido desde Indonesia.

La familia ha solicitado que la búsqueda de los desaparecidos no finalice tras los 4 o 6 días que marca el protocolo, sino que se extienda hasta recuperar sus cuerpos.

Ortuño ha destacado la unidad institucional que está percibiendo tanto por las autoridades españolas como indonesias, que están incrementando los medios materiales de búsqueda, y ha afirmado que se sienten "muy arropados" en estos momentos tan difíciles para ellos.

Por su parte, la Embajada de España en Yakarta continúa prestando toda la asistencia consular a las personas afectadas por el naufragio y haciendo seguimiento permanente de las labores de rescate en marcha, según han informado fuentes de Exteriores.