Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Un exjugador del Valencia y tres de sus hijos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

La embarcación se hundió en las aguas de Padar al sufrir una avería en el motor

Efe
27/12/2025 14:17
Fernando Martín Carreras, exjugador del Valencia y actual entrenador del filial femenino
Fernando Martín Carreras, exjugador del Valencia y actual entrenador del filial femenino
VCF
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a una familia española, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

Los cuatro miembros de una misma familia que siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos.

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada en Indonesia la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas.

Las mismas fuentes han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.

La embarcación se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

La búsqueda empezó la noche del viernes y se mantiene este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Evacuada a A Coruña una pasajera del crucero 'Ventura'
Noela Rey Méndez
Coche dañado en la calle Puerto Rico

Roban en tres coches aparcados en una calle de Os Mallos
Abel Peña
Núcleo de Nostián

A Coruña completa las mejoras de saneamiento en Nostián
Redacción
Cementos Carral en sus instalaciones de Punta Langosteira

Cementos Carral ampliará por tercera vez sus instalaciones en el Puerto Exterior de A Coruña
Redacción