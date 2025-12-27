Un exjugador del Valencia y tres de sus hijos desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia

Fernando Martín Carreras, exjugador del Valencia y actual entrenador del filial femenino VCF

Equipos de rescate de Indonesia buscan este sábado a una familia española, que desaparecieron el viernes tras el naufragio de una embarcación cerca de la isla de Padar, al este de la turística Bali.

Los cuatro miembros de una misma familia que siguen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, son Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, y tres de sus hijos.

Con ellos viajaban en la embarcación siniestrada en Indonesia la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, que fueron rescatadas junto a cuatro tripulantes y un guía turístico.

Las autoridades indonesias han confirmado que continúan con las labores de rescate, que podrían extenderse hasta tres o cuatro días, según han informado fuentes diplomáticas.

Las mismas fuentes han indicado que el consulado en Yakarta está prestando toda la atención consular a la madre y la hija, a través de un oficial de la embajada que ya ha llegado a Labuan Bajo, lugar de partida de las excursiones a la isla de Padar, al este de la turística Bali.

La embarcación se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 horas del viernes (13.30 GMT) al sufrir una avería en el motor, según el reporte preliminar.

La búsqueda empezó la noche del viernes y se mantiene este sábado con el despliegue de lanchas y equipos de buceo.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.