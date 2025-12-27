Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Rusia ataca con dureza antes del encuentro de Trump y Zelenski

El líder ucraniano acusa a Moscú de responder con misiles a los intentos de lograr la paz

Efe
27/12/2025 19:55
Miembros de los equipos de rescate trabajan en Kiev
Miembros de los equipos de rescate trabajan en Kiev
EFE
Rusia lanzó duros ataques contra Kiev y contra regiones en el noreste y en el sur de Ucrania, que causaron al menos un muerto y 19 heridos, en medio de la expectativa generada por el próximo encuentro entre el presidente ucraniano, Volodirmir Zelenski, y el de EEUU, Donald Trump. 

El alcalde de Kiev, Vitali Klichko, informó de una mujer muerta y al menos 19 heridos en la ciudad, mientras en otras regiones se registraron incendios y explosiones. Los ataques rusos, que tenían también como blanco infraestructuras eléctricas, se efectuaron con drones y misiles, incluidos misiles ultrasónicos de tipo Kinschal, según los medios ucranianos. 

En Kiev, según la administración de la ciudad, hay 2.600 edificios de apartamentos sin calefacción tras los ataques, con temperaturas en torno a los cero grados. Además, 320.000 hogares se han quedado sin calefacción. 

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que actualmente Rusia responde con misiles Kinzhal y drones Shahed a los intentos por lograr la paz. "¿Cuál es la respuesta de Rusia a las propuestas de Estados Unidos y el mundo para poner fin a la guerra? Los representantes rusos mantienen largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhal y los Shahed hablan por ellos. Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo". dijo Zelenski en su cuenta de X. 

"No quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países del mundo. Esto significa que la presión en respuesta sigue siendo insuficiente", agregó. 

Ante esa situación, Zelenski dijo que la respuesta deben ser medidas realmente contundentes y llamó a EE.UU. y a Europa a tomarlas. "Si Rusia convierte incluso la Navidad y el Año Nuevo en una época de casas destruidas, apartamentos incendiados y centrales eléctricas en ruinas, esta actividad enfermiza solo podrá responderse con medidas realmente contundentes", afirmó.

 "Los suministros para la defensa aérea deben ser suficientes y oportunos, especialmente ahora, cuando más los necesitamos. No debe haber demoras en la protección de vidas. Agradezco a todos los líderes y países que están colaborando en este sentido", añadió.

Ante la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, Polonia cerró dos aeropuertos en el noreste del país y sus fuerzas aéreas desplegaron aviones militares para controlar el espacio aéreo. 

