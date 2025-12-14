Mi cuenta

Mundo

Doce muertos por un tiroteo en Sídney

Efe
14/12/2025 12:44
Playa de Bondi, donde se produjo el tiroteo de Sidney
Playa de Bondi, donde se produjo el tiroteo de Sidney
EFE
La Policía australiana elevó este domingo a 12 las víctimas mortales en el tiroteo masivo en la playa de Bondi, al este de Sídney, entre ellos uno de los supuestos agresores, con al menos 29 heridos. 

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur -estado en el que se encuentra Sídney- pidió a la población evitar la zona y exhortó a quienes se encontraban en el lugar a buscar refugio, mientras agentes y servicios de emergencia se desplegaban en el área para evaluar la situación.

"La Policía está en el lugar y se proporcionará más información a medida que esté disponible", señalaron las autoridades.

El servicio de ambulancias dijo que están tratando a pacientes en el lugar y han transportado a unas seis personas a hospitales cercanos, sin mayores detalles sobre el tipo de lesiones atendidas.

Las autoridades también confirmaron que dos policías habrían resultados heridos, sin indicar el estado de gravedad, y que los tiradores habían sido "neutralizados", aunque no detallaron si esto significa que han sido abatidos.

Imágenes transmitidas en redes sociales muestran lo que parecían al menos dos tiradores vestidos de negro, así como escenas de pánico en la playa, una de las más populares y turísticas de la ciudad, con personas huyendo del sector y varias víctimas tendidas en el suelo mientras eran atendidas por paramédicos.

Investigadores en la escena del tiroteo de California

Cuatro muertos y diez heridos en una fiesta de cumpleaños infantil en California

Más información

Testigos indicaron que algunas personas presentaban heridas visibles y manchas de sangre, algo que no ha sido confirmado por las autoridades.

Una residente de la zona relató a la cadena pública ABC que estaba cenando en un restaurante cercano cuando escuchó lo que inicialmente pensó que eran fuegos artificiales, pero que se convirtió en una situación de caos al ver a personas correr por la playa.

Según su testimonio, los disparos parecían provenir de las inmediaciones del Pabellón de Bondi, un histórico edificio frente a la playa, y se habrían prolongado durante un largo rato.

Las autoridades mantienen acordonada el área y continúan investigando lo sucedido, mientras reiteran el llamamiento a la población a mantenerse alejada del lugar hasta nuevo aviso.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, se hizo eco de la noticia en redes sociales, donde declaró que las escenas en Bondi son "angustiosas" y añadió que se está coordinando con las autoridades locales para proporcionar más información una vez se haya confirmado. 

