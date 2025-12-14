Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Australia dice que el "ataque terrorista" en Sídney con doce muertos fue contra la comunidad judía

Efe
14/12/2025 13:58
La Policía australiana evacúa a personas del lugar del atentado en Sidney
La Policía australiana evacúa a personas del lugar del atentado en Sidney
EFE
La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en una popular playa de Sídney que ha dejado 12 fallecidos y 29 heridos ha sido "un ataque terrorista", el cual el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

"A las 21:36 (10:36 GMT) de esta noche declaré formalmente este hecho como un incidente terrorista", señaló Lanyon en una rueda de prensa, y explicó que se activaron poderes especiales para garantizar que "no exista ninguna amenaza adicional para la comunidad".

Según el responsable policial, al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía".

"Este ataque fue diseñado para golpear a la comunidad judía de Sídney en el primer día de Janucá. Lo que debía ser una noche de paz y celebración fue destruido por un ataque malvado y horrendo", declaró Minns en la misma comparecencia.

El jefe del Ejecutivo regional aseguró que el ataque será respondido con "una acción policial masiva y exhaustiva" y pidió calma a la población. "Este no es un momento para la retribución, sino para permitir que la policía haga su trabajo", subrayó.

A nivel federal, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado "ha golpeado el corazón de nuestra nación" y lo calificó como "un acto de terrorismo y antisemitismo".

"Un ataque contra los australianos judíos es un ataque contra todos los australianos", señaló Albanese tras convocar de urgencia al Comité Nacional de Seguridad, al tiempo que prometió que el Gobierno empleará "todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de la comunidad judía".

El mandatario destacó además la actuación de las fuerzas de seguridad y de los civiles que auxiliaron a las víctimas.

"Hemos visto a australianos correr hacia el peligro para ayudar a otros. Son héroes y salvaron vidas", afirmó.

La Policía confirmó asimismo el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo presuntamente vinculado a uno de los atacantes, que está siendo analizado por especialistas en desactivación de explosivos, mientras continúa un amplio despliegue de seguridad en distintos puntos de Sídney.

Uno de los presuntos autores del ataque fue identificado como Naveed Akram, un hombre procedente de Bonnyrigg, en el suroeste de la ciudad, según indicó un alto funcionario de las fuerzas de seguridad en declaraciones a la cadena pública ABC, y señaló que su vivienda estaba siendo investigada.

Doce muertos por un tiroteo en Sídney

Más información

Las autoridades reiteraron que el nivel nacional de amenaza terrorista se mantiene en "probable".

El de este domingo supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Ejecutivo de la nación austral había relacionado con la influencia del Gobierno iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Camberra.

Uno de ellos fue el incendio provocado en una sinagoga de Melbourne (sur de Australia) en la madrugada del 6 de diciembre de 2024, que no dejó heridos de gravedad.

Otro incidente fue el que ocurrió en octubre de 2023, cuando se provocó un incendio en la cocina de una charcutería judía en el norte de Bondi, en Sídney, que tampoco dejó heridos.

Bondi es precisamente uno de los barrios de Sídney donde se concentra una de las mayores comunidades judías del país, con una fuerte presencia de sinagogas, escuelas, comercios y organizaciones comunitarias.

Las autoridades australianas han advertido que, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, se ha registrado un aumento de las agresiones contra la comunidad judía, que representa apenas el 0,4 % de la población del país.

Australia ha reconocido oficialmente al Estado de Palestina, alineándose con decisiones adoptadas por países como Francia y Reino Unido. 

