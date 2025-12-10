Machado promete que "Venezuela volverá a respirar" en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz

La opositora venezolana María Corina Machado EFE

La opositora venezolana María Corina Machado prometió que Venezuela "volverá a respirar", en un discurso de aceptación del Nobel de la Paz que fue leído este miércoles por su hija, Ana Corina Sosa, ante la ausencia de la galardonada, que sin embargo confirmó que llegará a la capital noruega en las próximas horas.

"Venezuela volverá a respirar. Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente", pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras declarar que "en unas horas" podría abrazar a su madre después de dos años, aunque la intención de la líder opositora fuera regresar "muy pronto" a su país.

La galardonada con el Nobel de la Paz vive en Venezuela en paradero desconocido y su llegada a Oslo sería la primera aparición en público desde enero de este año.

El viaje de Machado ha estado rodeado por la incertidumbre: el Instituto Nobel aplazó y finalmente canceló el martes la rueda de prensa, mientras horas antes del inicio de la ceremonia confirmó que la opositora tampoco podría recoger el premio en persona, aunque llegaría a la capital noruega más tarde.

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo ahora mismo", aseguró la propia Machado en conversación telefónica desde un lugar desconocido con el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Aunque se desconoce la hora de la llegada de Machado, tanto el presidente del Parlamento noruego como la oficina del primer ministro confirmaron que la opositora venezolana visitará este jueves aquella institución y se reunirá después con el jefe de Gobierno, Jonas Gahr Støre, con quien dará finalmente la rueda de prensa que se perdió la víspera.

Un premio dedicado a todos los venezolanos

Fue Sosa quien recibió de manos de Frydnes el galardón, dotado este año con 11 millones de coronas suecas (1 millón de euros, 1,2 millones de dólares), además del diploma y de la medalla conmemorativa del premio de la Paz.

Erguida ante una foto de su madre y sin poder contener la emoción, recibió la ovación del público, puesto en pie, entre quienes se encontraban los reyes Harald V y Sonia de Noruega, cuatro presidentes latinoamericanos invitados por Machado, José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador) y Santiago Peña (Paraguay), y el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

En el discurso, leído en inglés, Machado dedicó el premio a todo el pueblo de Venezuela y aseguró que éste pronto presenciará el regreso a casa de los opositores exiliados.

"Estaré allí, nuevamente, en el puente Simón Bolívar, en la frontera con Colombia, donde una vez lloré entre los miles que se iban, para recibirlos de vuelta a la vida luminosa que nos espera", prometió.

El discurso de Machado incluyó un repaso a la historia de Venezuela, en el que aseguró que llegó a ser la democracia "más estable" de América Latina, hasta que ésta fue "desmantelada" desde 1999 por el "régimen", al que acusó de falsificar la historia, manipular elecciones y perseguir a la disidencia.

Transición "hacia la democracia"

La decisión de las autoridades de no permitirle presentarse a los comicios fue "un golpe duro", admitió la opositora, aunque el movimiento siguió adelante con Edmundo González, que, según aseguró, obtuvo la victoria en las últimas elecciones presidenciales de 2024 con el 67 % de los votos.

El casi año y medio que lleva en la clandestinidad María Corina Machado ha servido para construir nuevas redes de presión cívica y para preparar "una transición ordenada hacia la democracia", dijo.

Poco antes, en su intervención, el presidente del Comité Nobel Noruego, Frydnes instó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales y a renunciar a su cargo para sentar las bases "hacia una transición pacífica a la democracia" en el país, al ser ésa "la voluntad del pueblo venezolano".

Fue el llamamiento más aplaudido de su discurso en un Ayuntamiento de Oslo lleno de invitados de Machado, incluida la madre de la exdiputada, Corina Parisca, y líderes opositores venezolanos.

Frydnes denunció también que el Gobierno de Caracas ha instaurado un "un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición", pero aseguró que "María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar".

El artista venezolano Danny Ocean abrió la ceremonia, mientras su conciudadana Gabriela Montero interpretó a piano una de las canciones favoritas de Machado, "Mi Querencia", de Simón Díaz, y mezcló con esa obra algunos compases del himno nacional venezolano.