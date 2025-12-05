Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Donald Trump es galardonado con el primer premio FIFA de la Paz

Agencias
05/12/2025 19:17
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
EFE
 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el primer premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

"El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo", afirmó con convicción Trump tras recibir el galardón durante el evento previo al sorteo del Mundial de fútbol de 2026, que su país coorganiza con México y Canadá.

El republicano aseveró que fue difícil mediar en varios conflictos este año y destacó la presencia en el acto que se celebra en el Centro Kennedy de Washington de los jefes de Gobierno de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, respectivamente, con quienes dijo trabajar "estrechamente" para la organización del torneo entre junio y julio el año próximo.

"La coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales", añadió Trump.

"Esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras entregarle a Trump un gran y aparatoso trofeo dorado y una medalla que el mandatario se colgó él mismo del cuello.

El presidente del máximo organismo rector del fútbol consideró que Trump "sin duda merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones y por lo que ha conseguido".

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha tratado de capitalizar al máximo los distintos acuerdos de paz, ocho según él, en los que ha mediado con éxito este año.

La concesión de este galardón ad hoc llega en un momento en el que Trump ha ordenado un despliegue militar para forzar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que abandone el poder y su ejército bombardea de manera sumaria lanchas que asegura que transportan droga en el Caribe y el Pacífico, acciones que analiza ahora el Congreso ante la posibilidad de que constituyan un crimen.

A su vez, organizaciones civiles plantearon esta semana su preocupación por la perspectiva de que el campeonato se celebre en un país que no está respetando el debido proceso a la hora de, por ejemplo, detener y expulsar a inmigrantes o ciudadanos extranjeros en el país y criticaron la falta de transparencia de FIFA, que no ha hecho públicos sus criterios para la concesión del premio.

