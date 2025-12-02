Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Putin advierte desde Rusia: "Si Europa quiere guerra, estamos listos

Agencias
02/12/2025 19:24
Vladimir Putin
EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió este martes a Europa que, si quiere guerra, Rusia está lista para combatir, justo antes de reunirse en el Kremlin con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

"No tenemos intención de combatir con Europa. Ya lo he dicho cientos de veces. Pero si Europa de repente quiere guerra (...) estamos listos", dijo a la prensa local.

Subrayó que Europa "no es Ucrania", ya que en el país vecino el ejército ruso, según el jefe del Kremlin, actúa "de manera quirúrgica", en alusión a que no tienen lugar bombardeos indiscriminados, algo que niega Kiev y Occidente.

"Esta no es una guerra en el sentido moderno del término. Si Europa quiere una guerra y la empieza, entonces puede darse una situación en la que no habrá nadie con quien llegar a un acuerdo", señaló.

Putin considera que los países europeos están a favor de la guerra porque se niegan a aceptar el plan original de paz del presidente de EE.UU, Donald Trump, que representaba prácticamente la capitulación ucraniana al exigir rechazar el ingreso en la OTAN, retirarse de todo el Donbás, renunciar a reparaciones rusas y reducir el tamaño de su ejército.

Además, acusó a los europeos de vivir "en la ilusión" de que pueden asestar a Rusia una "derrota estratégica", cuando insistió en que el ejército ruso ha tomado ya el bastión de Pokrovsk en la región de Donetsk, su mayor victoria en más de tres años de guerra, algo que niega Kiev.

"Aunque entienden que eso ya hace mucho que es pasado. En su momento, confundieron el deseo con la realidad. Pero no pueden y no quieren reconocerlo", dijo.

Aunque rechazó las propuestas de paz europeas, aseguró que Europa puede volver a participar en las negociaciones de paz si sus países "quieren regresar a la realidad, partiendo de la situación que se ha creado sobre el terreno"

