El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

Detenido en Nueva Zelanda un ladrón que se tragó un colgante de Fabergé de 18.000 euros durante un robo

Efe
02/12/2025 11:03
Colgante Fabergé de edición especial llamado 'James Bond Octopussy Egg
Colgante Fabergé de edición especial llamado 'James Bond Octopussy Egg
Un hombre de 32 años ha sido detenido en Auckland, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, tras presuntamente ingerir un colgante Fabergé valorado en más de 18.000 euros durante un robo en una joyería del centro de la ciudad, informaron este martes medios locales.

El incidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 15.30 hora local (2.30 GMT), cuando el sospechoso habría tomado un colgante Fabergé de edición especial llamado 'James Bond Octopussy Egg' y se lo habría tragado antes de intentar huir, según documentos judiciales citados por la cadena local Radio New Zealand.

La pieza, valorada en 33.585 dólares neozelandeses (18.300 euros), estaba elaborada en oro amarillo de 18 quilates y engastada con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules. En su interior albergaba un pequeño pulpo de oro adornado con dos diamantes negros como ojos.

El colgante Fabergé vinculado al incidente está inspirado en la película de James Bond 'Octopussy' (1983). En la historia, Bond se enfrenta a una organización criminal dirigida por una mujer apodada Octopussy, cuyo emblema es un pulpo, símbolo que aparece en joyas y objetos asociados al grupo.

Agentes de la ciudad llegaron al local pocos minutos después del suceso y procedieron a la detención del individuo, según indicó la Policía.

El hombre fue acusado de hurto y quedó en prisión preventiva tras comparecer ante el Tribunal de Distrito de Auckland. Su nueva vista está prevista para el próximo lunes.

Las autoridades señalaron que el colgante aún no ha sido recuperado.

