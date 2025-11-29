Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mundo

El papa y el patriarca Bartolomé piden que se haga lo posible para el cese de la guerra

Efe
29/11/2025 15:02
El papa León XIV y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I
El papa León XIV y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I
EFE
El papa León XIV y el patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, firmaron este sábado una declaración conjunta "alarmados por la situación internacional" para invocar la paz en el mundo y que se haga todo lo posible para que cesen las guerras, en el tercer día de visita del pontífice a Turquía.

"Juntos elevamos fervientemente nuestras voces para invocar el don de la paz de Dios sobre nuestro mundo. Trágicamente, en muchas regiones de nuestro planeta, los conflictos y la violencia continúan destruyendo la vida de tantas personas", indicaron en la declaración que firmaron tras celebrar juntos una ceremonia en la iglesia patriarcal de San Jorge, en Estambul.

En la declaración se hace un llamamiento a quienes "tienen responsabilidades civiles y políticas para que hagan todo lo posible a fin de garantizar que la tragedia de la guerra cese inmediatamente", y pidieron "a todas las personas de buena voluntad que apoyen nuestra súplica".

Y sobre todo, rechazaron "cualquier uso de la religión y del nombre de Dios para justificar la violencia".

El papa y el líder espiritual para 300 millones de ortodoxos afirmaron que creen "que el auténtico diálogo interreligioso, lejos de ser causa de sincretismo y confusión, es esencial para la coexistencia de pueblos de distintas tradiciones y culturas".

Exhortaron "a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a trabajar juntos para construir un mundo más justo y solidario, y a cuidar la creación que Dios nos ha confiado" pues "sólo así la familia humana podrá superar la indiferencia, el afán de dominación, la codicia de lucro y la xenofobia"

"Aunque estamos profundamente alarmados por la situación internacional actual, no perdemos la esperanza. Dios no abandonará a la humanidad", escribieron.

Por otra parte, en el documento ambos líderes afirman que es un "deseo común continuar el proceso de exploración de una posible solución para celebrar juntos la Fiesta de las Fiestas cada año (La Pascua).

Con anterioridad, León XIV se reunió con los líderes y representantes de las Iglesias y comunidades cristianas en la Iglesia ortodoxa Siria de Mor Ephrem, ubicada en Yeşilköy, en la parte europea de la ciudad turca y la primera y, hasta la fecha, única iglesia construida en Turquía desde la fundación de la República.

En un breve discurso, León XIV "invitó a todos a recorrer juntos el camino espiritual que conduce al Jubileo de la Redención en 2033, con vistas a regresar a Jerusalén, al Cenáculo, lugar de la Última Cena de Jesús con sus discípulos, donde les lavó los pies, y lugar de Pentecostés, un camino que conduce a la unidad plena".

